Детсад для малышей «Европейского» обойдется дешевле ожидаемого

В ходе торгов победитель электронного аукциона скинул цену услуг на 7,5%.

Городское управление строительства подписало контракт на строительство детского сада в микрорайоне «Европейский». На финальную стадию торгов вышли две организации, победила компания из Липецка. Липецкая организация в ходе аукциона сбила начальную стоимость услуг на 7,5%, до 146 704 800 рублей.



Победитель аукциона должен приступить к работам уже этой зимой. У организации богатый опыт в исполнении госконтрактов: в ее багаже, согласно открытым данным, 73 исполненных контракта на сумму свыше 244 млн рублей. Компания чаще всего работает с заказчиками из Липецкой области. Судя по арбитражной практике, делает работу на совесть.



Участок для нового детсада в микрорайоне «Европейский» должен быть разработан под строительство к февралю 2021 года. Помимо подготовительных и земляных работ, подрядчик должен сделать фундамент, возвести несущие конструкции, сделать кровлю и провести фасадные работы, внутреннюю отделку, проложить санитарно-технические, электротехнические, трубопроводные, слаботочные системы, смонтировать сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения, сделать дорожки и провести благоустройство. Строительство планируют завершить к 20 декабря 2021 года.



Проект нового детского сада разработали в Воронеже, его закончили в октябре 2020 года. За образец эксперты взяли построенный на улице Остужева в Воронеже детсад на 280 воспитанников. Как и воронежский, липецкий детсад сможет принять до 280 детей от 1,5 лет. На первом этаже здания будут ясли и группы для малышей от 2,5 до 3 лет. На втором этаже будут группы для детей от 3 до 7 лет. Всего в детском саду планируется сделать 12 групп, рассчитанных на 21-25 детей. Группы внутри помещения будут изолированы, так же будут разграничены зоны для прогулок. В детском саду смонтируют все необходимое оборудование — от кухонных плит до детских беговых дорожек. Всего в ведомости монтажа — порядка 500 позиций.



Строительство и оснащение детсада оплатят из бюджета Липецка.