Общество

сегодня, 13:42

Липчане увидят повторение события 1226 года

5 1336
#астрономия #звездопад
4
Липчане увидят повторение события 1226 года

В день наступления астрономической зимы может будет наблюдать сближение планет.

21 декабря 2020 года наступит астрономическая зима. Этот день отмечен сразу нескольким событиями на небосклоне, сообщает большой московский планетарий.

В следующий понедельник состоится редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна, происходящее раз в столетия. В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года.

В 13:02 мск Солнце достигнет самой удаленной точки от экватора в южном полушарии небесной сферы и начнет свой путь по направлению к весне. Это самый короткий световой день года, день зимнего солнцестояния. После 21 декабря каждый последующий день будет дарить нам немного больше света.

С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с. Звездопад можно наблюдать только в Северном полушарии, где и расположена Липецкая область, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица.

5 1336
#астрономия #звездопад
4

Комментарии (5)

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дед

46 минут назад
Очкарик, А еще,в те сладкие времена, казнокрадам руки отрубали и на кол сажали.
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Очкарик

56 минут назад
А да точно помню 794 года назад цену на сахар повышали, а князья просили челноков не поднимать цены. Тогда только одно единственное пенсионный возраст не поднимали и лгэк не так сдирал за свет
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да уж

сегодня, 14:01
н-дя, так и заголовок о том же
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н-дя

сегодня, 13:58
как то так, история повторяется.
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как то так

сегодня, 13:54
1223 - 1243 годы происходит процесс упадка Русского государства. Это время его завоевания монголо-татарами. Для этого периода характерны следующие явления: борьба с эмансипацией Запада и Востока; междоусобные войны; упадок экономики страны; применение объединить русские земли воедино; упадок военной мощи. Яркими личностями этого периода стали Хан Батый и Александр Невский. Перед государством в этот период стоял ряд задач: предотвратить вторжение монголов на Русь, не допустить крестоносцев в северо-западные земли страны, поднять экономику. 1223 году состоялась первая встреча монголо-татар с русскими. Со стороны вторых выступали князь Даниил Романович, князь Мстислав черниговский, князь Мстислав галицкий, князь Мстислав киевский в союзе с половцами. К началу битвы Киевский князь Мстислав огородился частоколом, испугавшись войска монгольского, и не участвовал в схватке.
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