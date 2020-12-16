Липчане увидят повторение события 1226 года

В день наступления астрономической зимы может будет наблюдать сближение планет.

21 декабря 2020 года наступит астрономическая зима. Этот день отмечен сразу нескольким событиями на небосклоне, сообщает большой московский планетарий.



В следующий понедельник состоится редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна, происходящее раз в столетия. В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года.



В 13:02 мск Солнце достигнет самой удаленной точки от экватора в южном полушарии небесной сферы и начнет свой путь по направлению к весне. Это самый короткий световой день года, день зимнего солнцестояния. После 21 декабря каждый последующий день будет дарить нам немного больше света.



С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна не помешает наблюдениям. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с. Звездопад можно наблюдать только в Северном полушарии, где и расположена Липецкая область, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица.



