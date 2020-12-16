Ельчанин напал на продавщицу с ножом и вынес из продуктового магазина имущества на 4500 рублей

С августа по сентябрь он умудрился трижды попасться на преступлениях.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 сентября этого года на улице Чибисовская в Ельце было совершено разбойное нападение на магазин. Пьяный ельчанин зашёл в торговый павильон «Продукты» и напал на продавщицу, приставив к ней нож и требуя деньги из кассы. Женщине удалось выбежать из павильона, а мужчина тем временем похитил 3600 рублей из кассы, недорогой сотовый телефон, два кухонных ножа и 1,3-литровую бутылку пива, после чего скрылся. Сумму похищенного имущества оценили в 4502 рубля.



Интересна личность нападавшего: начиная с 1988 года мужчина неоднократно судим, а меньше чем за месяц - с 11 августа по 7 сентября этого года умудрился даже трижды попасться на преступлениях. Так, в ночь с 11 по 12 августа этого года он украл из подъезда дома №9 по лице Вермишева в Ельце велосипед «Стелс», который потом продал дальнобойщику за 3000 рублей. А 21 августа он попался полицейским с пакетом из «Пятёрочки», в котором вместо продуктов было 484 грамма дикорастущей конопли, собранной недалеко от улицы Кротевича в Ельце. Но несмотря на эти два инцидента, 7 сентября ельчанин снова отправился на дело.



Вчера уголовное дело против ельчанина по ч. 2 ст. 162 УК РФ о разбойном нападении на продавца было направлено в суд. Известно, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

