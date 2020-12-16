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Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в полмиллиона

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Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в полмиллиона

Возбуждено уголовное дело. Чиновница будет уволена

Руководитель отдела лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области подозревается в получении взятки. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на региональное управление СКР.

По версии следствия, 15 декабря представитель коммерческой организации дал больше 500 тысяч рублей подозреваемой за предоставление персональных данных лиц, а также за общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности. Сотрудница областного минздрава была задержана на месте.

Сейчас идут соответствующие следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», решается вопрос об избрании даме меры пресечения и предъявлении обвинения.
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