Общество

сегодня, 12:14

Иск о требовании земли в Нижнем парке оставили без рассмотрения

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#Земля #Нижний парк
Иск о требовании земли в Нижнем парке оставили без рассмотрения

Администрация кафе требовала от экологов перекроить территорию зоны отдыха.

Арбитражный суд Липецкой области оставил исковое заявление об обязании провести корректировку границ особо охраняемой природной территории в отношении участка, на котором находится кафе «Фауст», без рассмотрения.

- Общество с ограниченной ответственностью «Фауст» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области об обязании провести корректировку границ особо охраняемой природной территории в отношении участка, на котором находится кафе «Фауст». Как указано в исковом заявлении, 27 февраля 1995 года между кафе «Уют» (сегодня «Фауст») и администрацией Липецка заключен договор аренды участка в Нижнем парке, сроком на 25 лет. 9 января 2020 года Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области и ООО «Фауст» заключили новый договор аренды данного земельного участка. 26 марта ООО «Фауст» обратилось в Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области с заявлением о предоставлении данного участка в собственность и получило отказ в связи с тем, что участок частично находится в границах зоны особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Нижний парк»,- сообщает суть спора пресс-служба арбитражного суда Липецкой области. - Истец считает, что в процессе межевания памятка в 2013 году край здания кафе ошибочно был включен в границы особо охраняемой природной территории. В связи с этим общество с ограниченной ответственностью «Фауст» обратилось в суд.

Но потом истец дважды не явился в судебное заседание. Из-за этого суд оставил иск без рассмотрения.
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#Земля #Нижний парк

Комментарии (1)

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Спец

15 минут назад
Значит ответчик согласился с требованиями и предоставил землю внесудебно. Ну или включили административный ресурс.
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