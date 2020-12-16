На дистанционное обучение перевели 163 класса в 44 школах

Полностью закрыты 6 школ и 6 детских садов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 16 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 6 школ: две школы в Чаплыгинском районе, по одной - в Становлянском, Хлевенском, Грязинском, Тербунском районах - в общей сложности в этих школах перевели на дистанционное обучение 1416 учеников. На карантин по коронавирусу отправили один класс в школе в Чаплыгинском районе, в нём перевели на дистанционное обучение 20 детей.



Кроме того, на дистанционное обучение из-за ОРВИ перевели 163 класса в 44 школах - а это ещё 3275 учеников.



Закрыты 6 детских садов: два в Задонском районе и по одному в Ельце, Елецком, Краснинском, Чаплыгинском районах. Дома остаются 300 дошколят.