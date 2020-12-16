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На дистанционное обучение перевели 163 класса в 44 школах

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#карантин #школа #детский сад
На дистанционное обучение перевели 163 класса в 44 школах

Полностью закрыты 6 школ и 6 детских садов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 16 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 6 школ: две школы в Чаплыгинском районе, по одной - в Становлянском, Хлевенском, Грязинском, Тербунском районах - в общей сложности в этих школах перевели на дистанционное обучение 1416 учеников. На карантин по коронавирусу отправили один класс в школе в Чаплыгинском районе, в нём перевели на дистанционное обучение 20 детей.

Кроме того, на дистанционное обучение из-за ОРВИ перевели 163 класса в 44 школах - а это ещё 3275 учеников.

Закрыты 6 детских садов: два в Задонском районе и по одному в Ельце, Елецком, Краснинском, Чаплыгинском районах. Дома остаются 300 дошколят.
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#карантин #школа #детский сад

Комментарии (2)

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и что с того?

36 минут назад
дистанционка никак не остановила, и не снизила заболеваемость, которая только растет. за то выросли толпы детей, ошивающихся в Ривьере и по торговым центрам.
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Липчанин

58 минут назад
Что то время 11.00, а нет новостей по количеству больных и умерших, наверно герои под статистику думают как подогнать
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