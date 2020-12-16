Происшествия

49 минут назад

40 снарядов нашли поисковики в Липецкой области

231
#снаряды #поисковики
40 снарядов нашли поисковики в Липецкой области

Боеприпасы обнаружили тербунские поисковики

Поисковики отряда «Зверобой» во время разведочных работ по поиску останков красноармейцев неподалеку от села Лобановка Тербунского района обнаружили 40 снарядов калибра 152-милиметров.

На место находки вызвали сотрудников правоохранительных органов и спасателей.

Снаряды уничтожат на спецполигоне Тербунского района.

231
#снаряды #поисковики

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