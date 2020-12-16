Происшествия
49 минут назад
40 снарядов нашли поисковики в Липецкой области
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Боеприпасы обнаружили тербунские поисковики
Поисковики отряда «Зверобой» во время разведочных работ по поиску останков красноармейцев неподалеку от села Лобановка Тербунского района обнаружили 40 снарядов калибра 152-милиметров.
На место находки вызвали сотрудников правоохранительных органов и спасателей.
Снаряды уничтожат на спецполигоне Тербунского района.
На место находки вызвали сотрудников правоохранительных органов и спасателей.
Снаряды уничтожат на спецполигоне Тербунского района.
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