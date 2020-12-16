Из-за погодных условий количество ДТП выросло в 1,6 раза

За минувшие сутки в Липецкой области произошло 53 ДТП.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, за минувшие сутки в Липецкой области произошло 53 ДТП, когда как в среднем за сутки регистрируют около 33 дорожных происшествия. Рост количества аварий за сутки в 1,6 раза связывают с неблагоприятными погодными условиями: снегопадом, гололёдом и туманом.



Накануне Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения о том, что в связи с ухудшением погодных условий, туманами с видимостью менее 500 метров, сохранением гололеда, снегопадами, от каждого водителя требуются повышенное внимание и осторожность при управлении транспортными средствами.



- В таких условиях необходимо отказаться от превышений скорости, требуется обязательно снижать ее при подъезде к пешеходным переходам. Тормозить перед перекрестком теперь необходимо начинать раньше, - отметили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области. - Обязательно следите за условиями окружающей среды и качеством дороги. Соблюдайте необходимую дистанцию между транспортными средствами, забудьте про резкий разгон и торможение. Постарайтесь управлять транспортным средством без перестроений или обгона. Помните, что при маневрировании в сложных погодных условиях с ситуацией может не справиться даже опытный водитель. Желательно иметь в багажнике запасную емкость с незамерзающей жидкостью и стеклоомывателем, особенно если планируете выезжать на трассу. В темное время суток на трассах нельзя выходить из автомобиля без световозвращающего жилета. Пешеходам в темное время суток следует использовать световозвращатели на одежде или аксессуарах.



