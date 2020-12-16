Общество

сегодня, 09:08

Долгострой возле «Ашана» удалось продать

6 1819
#торги #аукцион #долгострой
1
Долгострой возле «Ашана» удалось продать

Чиновники наконец-то сбыли первый за долгое время объект незавершенного строительства.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области завершило аукцион по продаже недостроенного здания на Воронежском шоссе, на подъезде к гипермаркету «Ашан». На торги поступило две заявки. Победило предложение липецкой компании. За долгострой компания заплатит свыше 29,4 млн рублей. Эти деньги поступят в региональный бюджет.

Проданное с аукциона здание - долгострой, доставшийся в управление ведомству через суд от застройщика. Арендатор земельного участка так и не смог завершить там строительство здания центра бытового обслуживания. Долгострой на участке в 7 тысяч квадратных метров готов только на 58%. Недостроенный торговый центр оценили в 29 432 680 рублей.

Здание перешло в управление чиновников по решению арбитражного суда. Этим летом управление имущественных получило право на продажу долгостроя с публичных торгов. Причиной для этого стала нерасторопность застройщика. Компания арендовала земельный участок для строительства и неоднократно продлевала договор аренды. По истечении последнего договора аренды здание так и не достроили, поэтому чиновники обратились в суд с требованием его изъятия.

Стоит заметить, что торги на этот долгострой – первый за последнее время удачный аукцион по продаже замороженных строек. Ранее на торги были безуспешно выставлены долгострои на улице Неделина, на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР, в парке Победы. Эти объекты не нашли инвестора.
6 1819
#торги #аукцион #долгострой
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

алексей

4 минуты назад
какие то макли он не заморажмвался,а всегда строился
ответить

123

6 минут назад
рейдеры... отжали все таки здание..
ответить

мальчиш-плохиш

16 минут назад
Или мотануть с сочи на новый год
ответить

сосед

55 минут назад
экономист, Или 58 скамеек по 500 000 руб каждая.
ответить

Астра

сегодня, 09:26
экономист, тсс, не подсказывайте)!
ответить

экономист

сегодня, 09:22
На вырученные от продажи деньги,29 432 680 руб.можно купить 1117 урн,стоимостью 26 000 руб за штуку.
ответить

Еще в рубрике

Мэрия Липецка будет судиться из-за плохого ремонта улицы Космонавтов
#ремонт #дороги #тендер
6
Мэрия Липецка будет судиться из-за плохого ремонта улицы Космонавтов

сегодня, 08:53

Общество
Липецкая школьница придумала, как определять основные параметры бензина по одной капле
#образование #школа
10
Липецкая школьница придумала, как определять основные параметры бензина по одной капле

сегодня, 08:38

Общество
Липчан пугает стая собак
49
Липчан пугает стая собак

сегодня, 08:19

Общество
Липецкая область получит 23,6 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
#лекарства #коронавирус
2
Липецкая область получит 23,6 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

сегодня, 08:07

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:45

Общество
Липецкие летчики захоронят авиатора Великой Отечественной
#пилот #авиация #перезахоронение
Липецкие летчики захоронят авиатора Великой Отечественной

вчера, 21:26

Общество