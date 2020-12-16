Долгострой возле «Ашана» удалось продать

Чиновники наконец-то сбыли первый за долгое время объект незавершенного строительства.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области завершило аукцион по продаже недостроенного здания на Воронежском шоссе, на подъезде к гипермаркету «Ашан». На торги поступило две заявки. Победило предложение липецкой компании. За долгострой компания заплатит свыше 29,4 млн рублей. Эти деньги поступят в региональный бюджет.



Проданное с аукциона здание - долгострой, доставшийся в управление ведомству через суд от застройщика. Арендатор земельного участка так и не смог завершить там строительство здания центра бытового обслуживания. Долгострой на участке в 7 тысяч квадратных метров готов только на 58%. Недостроенный торговый центр оценили в 29 432 680 рублей.



Здание перешло в управление чиновников по решению арбитражного суда. Этим летом управление имущественных получило право на продажу долгостроя с публичных торгов. Причиной для этого стала нерасторопность застройщика. Компания арендовала земельный участок для строительства и неоднократно продлевала договор аренды. По истечении последнего договора аренды здание так и не достроили, поэтому чиновники обратились в суд с требованием его изъятия.



Стоит заметить, что торги на этот долгострой – первый за последнее время удачный аукцион по продаже замороженных строек. Ранее на торги были безуспешно выставлены долгострои на улице Неделина, на пересечении проспектов Победы и 60 лет СССР, в парке Победы. Эти объекты не нашли инвестора.

