Липецкая школьница придумала, как определять основные параметры бензина по одной капле

и теперь выигрывает один конкурс за другим.

Инновационную разработку липецкой школьницы, придумавшей, как определять основные параметры бензина по одной капле, отметили на международном научном конкурсе. Об этом сообщила в своём Инстаграм председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.- У нас хорошая новость! В этом году лауреаты Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее» приняли участие в Международном инновационном научном конкурсе проектов (World Innovative Science Project Olympiad (WISPO), который прошел в дистанционном формате с 7 по 10 декабря 2020 года. Работы российских участников были высоко оценены членами международного Жюри. В категории «Физика и инженерное дело» (“Physics and Engineering” Category) проект ученицы 11 класса гимназии №12 «Разработка и изготовление действующей модели, определяющей основные параметры бензина по одной капле» занял второе место (серебряная медаль), - отметила Светлана Бедрова.