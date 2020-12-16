Общество

19 минут назад

Липецкая школьница придумала, как определять основные параметры бензина по одной капле

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#образование #школа
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и теперь выигрывает один конкурс за другим.

Инновационную разработку липецкой школьницы, придумавшей, как определять основные параметры бензина по одной капле, отметили на международном научном конкурсе. Об этом сообщила в своём Инстаграм председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

- У нас хорошая новость! В этом году лауреаты Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее» приняли участие в Международном инновационном научном конкурсе проектов (World Innovative Science Project Olympiad (WISPO), который прошел в дистанционном формате с 7 по 10 декабря 2020 года. Работы российских участников были высоко оценены членами международного Жюри. В категории «Физика и инженерное дело» (“Physics and Engineering” Category) проект ученицы 11 класса гимназии №12 «Разработка и изготовление действующей модели, определяющей основные параметры бензина по одной капле» занял второе место (серебряная медаль), - отметила Светлана Бедрова.

1 177
#образование #школа
1

Комментарии (1)

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житель

4 минуты назад
Прощелыгам с АЗС это может не понравится....
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