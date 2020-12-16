Новое о коронавирусе к 16 декабря: ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19

Американские ученые выявили – больные раком, ВИЧ и другие люди с ослабленной иммунной системой, заразившись SARS-CoV-2, способны быть заразными до двух месяцев. Вирус в их организмах может дольше сохранять жизнеспособность из-за приема сильных иммуносупрессивных препаратов во время курса лечения.

Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании новым вирусом SARS-CoV-2 остаются заразными дольше других. Об этом говорится в письме американских ученых разных университетов, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine. Исследователи изучили 78 образцов, которые взяли у 20 человек с ослабленным иммунитетом, заболевших COVID-19. Из них 15 получали активное лечение или химиотерапию. У 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме. Ученые также взяли у пяти человек контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили в культуры клеток.



Как оказалось, пациенты с ослабленным иммунитетом после лечебных процедур – например, химиотерапии, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или при получении клеточной терапии, могут освобождаться от жизнеспособного SARS-CoV-2 в течение как минимум двух месяцев, пришли к выводу ученые. Исследователи предположили, что на это влияет прием сильных иммуносупрессивных препаратов во время лечения. При том, согласно действующим рекомендациям по мерам предосторожности при COVID-19 Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заболевшие COVID-19 заразны десять дней. Поэтому, отмечают авторы письма, рекомендации по мерам предосторожности следует пересмотреть для людей с ослабленным иммунитетом.



Руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Сеченовского университета Марина Секачева в беседе с «Известиями» также высказала мнение, что у людей с подавленным иммунитетом есть затруднения с тем, как долго вирус находится в организме. Это, по ее словам, заметно по тому, что здоровые люди сосуществуют с вирусными инфекциями, но у пациентов с подавленным иммунитетом даже относительно безопасные вирусы могут привести к смерти. Поэтому элиминация (свойство вируса покидать организм) нового коронавируса у таких больных также может быть затруднена. А директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов предположил, что даже у тех, у кого защитная система ослаблена из-за стресса, неправильного питания, наследственных факторов и других причин, инфекция может протекать в более тяжелой форме и остается жизнеспособной значительно дольше, чем у здоровых людей.



Эпидемиологи рассказали, когда восстанавливаются вкус и обоняние у переболевших COVID-19



Пациент с коронавирусной инфекцией может не чувствовать вкус пищи и напитков от трех до десяти дней. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом обоняние обычно пропадает на чуть больший срок - в среднем от четырех до одиннадцати дней. По словам эпидемиолога, нарушение обоняния встречается более чем в 80% случаев заболевания COVID-19. А на потерю или искажение вкуса жалуется более 50% пациентов. Эксперт также отметила, что потеря обоняния встречается чаще у женщин.



Ранее исландские исследователи пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами новой болезни COVID-19 является головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. При этом последняя особенность заболевания характерна в основном для молодых людей.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 73 559 925 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 635 996 человек, вылечились 51 613 547 заразившихся. В России выявлено 2,7 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Турции, Великобритании, Италии, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.

