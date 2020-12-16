Общество

50 минут назад

Липецкая область получит 23,6 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

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#лекарства #коронавирус
Липецкая область получит 23,6 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Правительство России выделило регионам на медикаменты еще свыше 2,7 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Среди регионов распределили свыше 2,7 млрд рублей. Ранее, в ноябре, на эти цели из резервного фонда правительства было направлено более 5 млрд рублей.

Липецкая область в рамках распоряжения получит на бесплатные лекарства для COVID-пациентов 23,6 млн рублей. Пациентов Белгородской области обеспечат медикаментами на 32,1 млн рублей, Воронежской области – на 48,3 млн рублей. В Курскую область в рамках распоряжения направят 22,9 млн рублей, в Тамбовскую – 20,9 млн рублей.

Лекарства положены пациентам, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
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#лекарства #коронавирус

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