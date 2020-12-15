В России

34 минуты назад

Более 95% россиян откажутся от зарубежных поездок в Новый год

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#туризм
Более 95% россиян откажутся от зарубежных поездок в Новый год
На Новый год поедут за границу меньше 5% граждан, ожидают опрошенные «Известиями» туроператоры, сервисы для самостоятельных путешествий и операторы связи. 

Новогодние путешествия за границу в этом году запланированы лишь у 1-3% россиян, отметили в Yota и Tele2. В Туту.ру указали, что доля зарубежных бронирований находится на уровне 3-5%, тогда как в прошлом году она была более 20%. В этом сезоне турпоток не будет превышать 1-1,5% от общего числа активных абонентов всех операторов мобильной связи в РФ, спрогнозировал аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. 

Турция, как и летом, останется в приоритете для заграничного отдыха россиян на Новый год, ожидают в Yota, «Тинькофф Мобайле» и Tele2. Страна была в топе этим летом, и, вероятнее всего, интерес к ней сохранится, полагают опрошенные «Известиями» операторы. Анталья и Стамбул входят в число популярных направлений на Новый год для российских путешественников, подтвердили в «Интуристе».  

В Travelata.ru уточнили, что 70% проданных туров в праздники приходится на Турцию. В структуре продаж Level.Travel эта страна заняла вторую строчку (21%) после российских курортов (53%) со средним чеком 111 тыс. рублей. У туроператора TUI Россия Турция (24%) также уступает только отдыху россиян внутри страны (70%). 

На один из немногих доступных жарких курортов Танзании — остров Занзибар — приходится 12% продаж со средним чеком 212 тыс. рублей (почти вчетверо выше, чем по России), на Кубу — 5% (232 тыс. рублей) и на Мальдивы — 3% (550 тыс. рублей), отметили в Level.Travel. Турция по сравнению с прошлым годом удержала второе место, остальная же пятерка поменялась: на первом месте был Таиланд, на третьем – ОАЭ, на четвертом – Индия и на пятом – Вьетнам. 
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#туризм

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