Происшествия
15 минут назад
Легковой автомобиль врезался в автоцистерну
Водителя легковушки из смятого салона вырезали спасатели.
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15 декабря около 17.00 у села Гудаловка Краснинского района столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна.
- В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, целостность цистерны не нарушена, возгораний нет. Сотрудники 30 ПСЧ прибывшие на место происшествия обеспечили пожарную безопасность отключив аккумуляторы повреждённых машины, осуществили деблокировку пострадавшего и помогли в его транспортировке до кареты «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
- В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, целостность цистерны не нарушена, возгораний нет. Сотрудники 30 ПСЧ прибывшие на место происшествия обеспечили пожарную безопасность отключив аккумуляторы повреждённых машины, осуществили деблокировку пострадавшего и помогли в его транспортировке до кареты «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.