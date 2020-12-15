Происшествия

15 минут назад

Легковой автомобиль врезался в автоцистерну

264
#авария #ДТП

Водителя легковушки из смятого салона вырезали спасатели.

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15 декабря около 17.00  у села Гудаловка Краснинского района столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна.  

- В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, целостность цистерны не нарушена, возгораний нет. Сотрудники 30 ПСЧ прибывшие на место происшествия обеспечили пожарную безопасность отключив аккумуляторы повреждённых машины, осуществили деблокировку пострадавшего и помогли в его транспортировке до кареты «скорой помощи», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
264
#авария #ДТП

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