Общество

32 минуты назад

99,93% пассажиров соблюдают в автобусах масочный режим

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#масочный режим #проверка #рейд
99,93% пассажиров соблюдают в автобусах масочный режим

Злостных нарушителей масочного режима сегодня не выявили.

32 938 автобуса с начала рейдов по соблюдению масочного режима в транспорте проверили контролеры управления дорог и транспорта.

- Сегодня 99,93% пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверены 32 938 автобусов. На пассажиров сотрудники полиции составили 37 протоколов за несоблюдение масочного режима, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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#масочный режим #проверка #рейд

Комментарии (6)

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Animal planet.

11 минут назад
Игааааарьььь, Игааааарьььь!
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Перри Мейсон

16 минут назад
Все, трындец ковид-диссидентам.. Можно в Красную книгу заносить...
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Аня

18 минут назад
Шли бы снег чистить ,пользе больше было бы.
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Хватит врать.

19 минут назад
Люди от ваших намордников обозлены уже до предела.
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1234

22 минуты назад
Какой процент бедных в нашем регионе или на гране бедности и как с этим власти ударно ведут борьбу никто не пишет
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контролерам

26 минут назад
Даже в тестах ДНК,нет 100%результатов.Может хватит,от вас уже все устали.
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