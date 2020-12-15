Общество
44 минуты назад
В Липецке хотят изменить маршруты двух автобусов
Варианты новых смех движения вынесли на онлайн-голосование.
Департамент транспорта Липецка предлагает пассажирам выбрать, как стоит оптимизировать маршруты двух автобусов. Речь идет об автобусах №27 и №28. Предлагаемые варианты, как считают в мэрии, позволят улучшить транспортное обслуживание жителей в районе проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова.
Проголосовать можно в Stories департамента.
Проголосовать можно в Stories департамента.
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