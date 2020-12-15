Общество

44 минуты назад

В Липецке хотят изменить маршруты двух автобусов

6 868
#опрос #автобус #маршрут
2
В Липецке хотят изменить маршруты двух автобусов

Варианты новых смех движения вынесли на онлайн-голосование.

Департамент транспорта Липецка предлагает пассажирам выбрать, как стоит оптимизировать маршруты двух автобусов. Речь идет об автобусах №27 и №28.  Предлагаемые варианты, как считают в мэрии, позволят улучшить транспортное обслуживание жителей в районе проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова.

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Проголосовать можно в Stories департамента.
6 868
#опрос #автобус #маршрут
2

Комментарии (6)

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Неавтофанат

11 минут назад
В следующем году собираются дорогу на 50 лет НЛМК закрыть на ремонт.
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Неравнодушный

23 минуты назад
Надо подумать о продлении автобусов по улице Стаханова,пол улицы без общественного транспорта
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1

25 минут назад
Слов нет. У кого они спрашивают?
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Житель

33 минуты назад
Кто в редакции сидит, какие грамотеи? Менять предлагают не маршруты двух автобусов, а схемы двух автобусных маршрутов.
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Смех

33 минуты назад
Смех
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Знающий

35 минут назад
Вторая схема маршрута 27 нарушает закон, так как маршрут не может одновременно проходить по двум путям. Иначе придется выставлять на конкурс один из маршрутов
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