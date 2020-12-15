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Липецкая вечЁрка: снегопадное бедствие, смертельные аварии и вакцинация от COVID-19
Сегодня, 15 декабря, главной темой дня, предсказуемо, стал снегопад. Если бы не природные катаклизмы — темой дня стала бы вакцинация от COVID-19.
Чистка Липецка от снега, понятное дело, не осталась незамеченной читателями GOROD48.
— Мэр молодец! И программу слежения хорошую поставила, думаю, что после сегодняшнего дня коммунальщикам достанется. Все наладится, только постепенно. Хоть бы раз её похвалили, она очень старается, будет стимул и дальше стараться. А когда человек делает, но получает лишь оскорбления, конечно, дальше стараться и не хочется, — написал один из наших комментаторов.
— Чё-то привирает Уваркина. Или её, как и царя — бояре обманывают? Вся техника стоит на Поперечном проезде. Один кружок по городу сделали за всю ночь и хватит. Да и чего они вывозить собрались, сыпят чисто солью, чтоб на дороге всё таяло, — парировал другой наш читатель.
— Сегодня все приехали на работу со всех концов города, нигде не убрали. Уборку можно только онлайн и отследить. По факту ничего не увидишь, — не поверил написанному Липчанин.
— Поликлинику в Сселках почистите, а то буксуют бабушки, — посоветовал еще один читатель.
— Я уже отследил онлайн. Вышел на улицу, Первомайская не чищена, Октябрьская не чищена. И это центр города. Зачем мне нужен ваш онлайн, — возмутился Пенсионер.
— Молодцы еще с ночи убирают, просто браво пока липчане спали, снег уже чистить начали! — написал Кокс.
А инстаграмеры воспользовались ситуацией и пополнили фотографиями свои страницы.
Из-за непогоды сегодня на дорогах Липецкой области случилось несколько ДТП.
Утром на 198-м километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись мусоровоз и грузовик. В этой аварии один человек погиб, другой получил травмы.
На улице Терешковой в Липецке пассажирский автобус сбил 69-летнюю женщину. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.
По дороге из Грязей в Липецк автобус столкнулся с «ВАЗ-2107». В аварии, которую записал видеорегистратор, никто не пострадал.
Под Липецком еще один автомобиль улетел в кювет и врезался в столб. Авария произошла между поворотами на села Воскресеновка и Тюшевка. Водитель в этом ДТП не пострадал.
А накануне, на дороге Липецк-Грязи съехал с дороги и опрокинулся «Опель Астра». 32-летний пассажир автомобиля погиб, а 23-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.
Сегодня в Липецкой области началась вакцинация от COVID-19. Пока прививки (13 декабря в область поступило 800 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак») делают медикам и учителям. Считается, что они самые уязвимые перед вирусом. В облздраве уверяют — прививают только на добровольных началах. Масштабная вакцинация липчан начнется уже в следующем году.
Комментаторы GOROD48 к этой новости отнеслись без пафоса, похоже, пока ждут развития событий.
— 800 порций на миллион — не смешите людей, — написал Житель Липецка.
— Разговор двух мышей: ты прививку от ковида сделала? Нет, конечно — её ещё на людях не испытали! — поделился новым анекдотом Скептик.
Ежедневная статистика, которая, может быть, кого-то убедит сделать прививку, когда начнется масштабная вакцинация. За сутки от COVID-19 умерли пять липчан. Официально зафиксированы 152 заболевших. Вылечились сегодня 112 человек.
И позитивная новость на вечер — героем уходящего года в Липецкой области хотят назвать врача-инфекциониста Александра Горячева, с начала эпидемии COVID-19 он работает в «красной зоне» областной инфекционной больницы. Если согласны, поддержите лайками.