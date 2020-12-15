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21 минуту назад

Липецкая вечЁрка: снегопадное бедствие, смертельные аварии и вакцинация от COVID-19

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#вечЁрка #снегопад #ДТП #вакцинация
Липецкая вечЁрка: снегопадное бедствие, смертельные аварии и вакцинация от COVID-19

Сегодня, 15 декабря, главной темой дня, предсказуемо, стал снегопад. Если бы не природные катаклизмы — темой дня стала бы вакцинация от COVID-19.

Несмотря на то, что синоптики заранее предупредили липчан о снегопаде, он, как водится, случился неожиданно и доставил много хлопот. В Липецке выпало пять миллиметров осадков, с которыми весь день боролись более тысячи человек. Дворы чистили около 100 единиц малогабаритной техники. На дороги вышли 80 спецмашин. За их работой теперь, кстати, можно наблюдать онлайн.

Чистка Липецка от снега, понятное дело, не осталась незамеченной читателями GOROD48.

— Мэр молодец! И программу слежения хорошую поставила, думаю, что после сегодняшнего дня коммунальщикам достанется. Все наладится, только постепенно. Хоть бы раз её похвалили, она очень старается, будет стимул и дальше стараться. А когда человек делает, но получает лишь оскорбления, конечно, дальше стараться и не хочется, — написал один из наших комментаторов.

— Чё-то привирает Уваркина. Или её, как и царя — бояре обманывают? Вся техника стоит на Поперечном проезде. Один кружок по городу сделали за всю ночь и хватит. Да и чего они вывозить собрались, сыпят чисто солью, чтоб на дороге всё таяло, — парировал другой наш читатель.

— Сегодня все приехали на работу со всех концов города, нигде не убрали. Уборку можно только онлайн и отследить. По факту ничего не увидишь, — не поверил написанному Липчанин.

— Поликлинику в Сселках почистите, а то буксуют бабушки, — посоветовал еще один читатель.

— Я уже отследил онлайн. Вышел на улицу, Первомайская не чищена, Октябрьская не чищена. И это центр города. Зачем мне нужен ваш онлайн, — возмутился Пенсионер.

— Молодцы еще с ночи убирают, просто браво пока липчане спали, снег уже чистить начали! — написал Кокс.

А инстаграмеры воспользовались ситуацией и пополнили фотографиями свои страницы.

Из-за непогоды сегодня на дорогах Липецкой области случилось несколько ДТП.

Утром на 198-м километре трассы Орел-Тамбов у деревни Аксенкино Елецкого района столкнулись мусоровоз и грузовик. В этой аварии один человек погиб, другой получил травмы.

На улице Терешковой в Липецке пассажирский автобус сбил 69-летнюю женщину. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.

По дороге из Грязей в Липецк автобус столкнулся с «ВАЗ-2107». В аварии, которую записал видеорегистратор, никто не пострадал.

Под Липецком еще один автомобиль улетел в кювет и врезался в столб. Авария произошла между поворотами на села Воскресеновка и Тюшевка. Водитель в этом ДТП не пострадал.

А накануне, на дороге Липецк-Грязи съехал с дороги и опрокинулся «Опель Астра». 32-летний пассажир автомобиля погиб, а 23-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

Сегодня в Липецкой области началась вакцинация от COVID-19. Пока прививки (13 декабря в область поступило 800 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак») делают медикам и учителям. Считается, что они самые уязвимые перед вирусом. В облздраве уверяют — прививают только на добровольных началах. Масштабная вакцинация липчан начнется уже в следующем году.

Комментаторы GOROD48 к этой новости отнеслись без пафоса, похоже, пока ждут развития событий.

— 800 порций на миллион — не смешите людей, — написал Житель Липецка.

— Разговор двух мышей: ты прививку от ковида сделала? Нет, конечно — её ещё на людях не испытали! — поделился новым анекдотом Скептик.

Ежедневная статистика, которая, может быть, кого-то убедит сделать прививку, когда начнется масштабная вакцинация. За сутки от COVID-19 умерли пять липчан. Официально зафиксированы 152 заболевших. Вылечились сегодня 112 человек.

И позитивная новость на вечер — героем уходящего года в Липецкой области хотят назвать врача-инфекциониста Александра Горячева, с начала эпидемии COVID-19 он работает в «красной зоне» областной инфекционной больницы. Если согласны, поддержите лайками.
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#вечЁрка #снегопад #ДТП #вакцинация

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