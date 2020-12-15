Общество
сегодня, 16:13
В Липецкой области открыли памятник Защитнику Отечества
Становлянский район отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщает становлянская газета " Звезда", сегодня, в День освобождения Становлянского района от немецко-фашистских захватчиков в райцентре торжественно открыт памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков».
Монумент установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке областного руководства в парке имени Н.Р. Рублёва.
- В декабре сорок первого в нашем районе шли ожесточённые бои, - сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин на своей странице в Инстаграм. - 23 ноября 1941 года немцы вступили на территорию Становлянского района. Первыми пострадали населённые пункты Лесно-Локотецкого, Дмитриевского, Чемодановского сельских советов. А в ночь на 4 декабря этого же года Елец, бывший Волынский и большая часть Становлянского района оказались оккупированы врагом. Освобождали район войска Юго-Западного фронта в ходе Елецкой операции 13-й и 3-й армиями. Стык армий проходил через ст. Бабарыкино.Оккупация района продолжалась до 15 декабря, но и за это время немецко-фашистские изверги успели нанести громадные разрушения и принести много горя семьям становлянцев.
День освобождения района — святая дата для нас! С особой силой объединяют сельчан чувство гордости за героическую историю нашей великой державы и нашего района, память о славных победах советских воинов в годы Великой Отечественной войны, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к Родине.
Фото - vk.com
Монумент установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке областного руководства в парке имени Н.Р. Рублёва.
- В декабре сорок первого в нашем районе шли ожесточённые бои, - сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин на своей странице в Инстаграм. - 23 ноября 1941 года немцы вступили на территорию Становлянского района. Первыми пострадали населённые пункты Лесно-Локотецкого, Дмитриевского, Чемодановского сельских советов. А в ночь на 4 декабря этого же года Елец, бывший Волынский и большая часть Становлянского района оказались оккупированы врагом. Освобождали район войска Юго-Западного фронта в ходе Елецкой операции 13-й и 3-й армиями. Стык армий проходил через ст. Бабарыкино.Оккупация района продолжалась до 15 декабря, но и за это время немецко-фашистские изверги успели нанести громадные разрушения и принести много горя семьям становлянцев.
День освобождения района — святая дата для нас! С особой силой объединяют сельчан чувство гордости за героическую историю нашей великой державы и нашего района, память о славных победах советских воинов в годы Великой Отечественной войны, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к Родине.
Фото - vk.com
Перри Мейсон
Наблюлатель
Житель Липецка
Житель Липецка