Общество

сегодня, 16:13

В Липецкой области открыли памятник Защитнику Отечества

4 622
#памятник
5
В Липецкой области открыли памятник Защитнику Отечества

Становлянский район отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщает становлянская газета " Звезда", сегодня, в День освобождения Становлянского района от немецко-фашистских захватчиков в райцентре торжественно открыт памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков».

Монумент установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке областного руководства в парке имени Н.Р. Рублёва.

-  В декабре сорок первого в нашем районе шли ожесточённые бои, - сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин на своей странице в Инстаграм. - 23 ноября 1941 года немцы вступили на территорию Становлянского района. Первыми пострадали населённые пункты Лесно-Локотецкого, Дмитриевского, Чемодановского сельских советов. А в ночь на 4 декабря этого же года Елец, бывший Волынский и большая часть Становлянского района оказались оккупированы врагом. Освобождали район войска Юго-Западного фронта в ходе Елецкой операции 13-й и 3-й армиями. Стык армий проходил через ст. Бабарыкино.Оккупация района продолжалась до 15 декабря, но и за это время немецко-фашистские изверги успели нанести громадные разрушения и принести много горя семьям становлянцев.
День освобождения района — святая дата для нас! С особой силой объединяют сельчан чувство гордости за героическую историю нашей великой державы и нашего района, память о славных победах советских воинов в годы Великой Отечественной войны, преподавших потомкам уроки беззаветной любви к Родине.



Фото -  vk.com

4 622
#памятник
5

Комментарии (4)

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Перри Мейсон

14 минут назад
Очень хорошо..
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Наблюлатель

49 минут назад
Какие нафиг памятники? Не позорьтесь, никому это уродство не интересно. Займитесь инфраструктурой, ведь все развалили.
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Житель Липецка

сегодня, 16:35
Война в районе была около месяца.
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Житель Липецка

сегодня, 16:33
Надо открыть памятник Героям ВОВ--это правильнее будет.
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