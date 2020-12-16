Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 16 декабря. Сегодня липчане могут высказаться о новых правилах застройки, отправить ролик на конкурс Дедов Морозов и Снегурочек, узнать от профессионала о тонкостях правильного питания.

Погода



В Липецке в среду будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ожидается туман, а на дорогах - гололедица. Температура днем составит от 2 до 4 градусов мороза.



16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градуса мороза.



Дороги



Сквозной проезд по улице Кузнечной до сих пор перекрыт, там работают энергетики. Водители, учтите это при планировании маршрута поездки по городу!



ЛипецкЯндекс.Карты





Дорожники продолжают ямочный ремонт. На этой неделе залатают дыры на проезжей части улиц Фестивальной, Фрунзе, Рыбалко, Неделина и на Осеннем проезде.



Застройка Липецка



До 17 декабря городской департамент архитектуры принимает предложения и замечания по проекту новых Правил землепользования и застройки. Согласно проекту, в районе улиц Михаила Трунова и Виктора Музыки появится возможность строительства нового жилого района, школы и детских садов. В военном городке в перспективе также можно будет построить школу, детский сад, организовать общественные пространства. И это не единственные перемены.



Конкурс Дедов Морозов и Снегурочек



ДК «Матыра» ждет видеоролики от тех, кто хочет стать лучшим в городе Дедом Морозом или самой очаровательной Снегурочкой. Самую талантливую пару выберут с помощью онлайн-голосования. Участники новогоднего марафона должны подготовить визитные карточки, праздничное поздравление и игровую программу. Ролики принимают на почту





Фитнес-советы



16 декабря в 14:00







Новогоднее настроение



Это выпуск мы посвятим опере и балету, музыке, которые ассоциируются с Новым годом и Рождеством. Начнем с классики.



«Щелкунчик». Балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Премьера балета состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. «Щелкунчика» ставят до сих пор, балет неизменно пользуется популярностью, особенно под Новый год. Смотрите, как креативно и элегантно подошли к классике в Липецке.





«Ёлка». Камерная опера Владимира Ребикова. Замысел оперы» возник у автора в 1904 году, когда он, вернувшись в Россию после двухлетнего пребывания за границей. В литературе о Ребикове сложилось мнение, что в основу либретто «Елки» положены три произведения: рассказ Достоевского, сказка Андерсена и пьеса Гауптмана.





Проект «Культура.рф» предлагает вспомнить (или узнать) В Липецке в среду будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ожидается туман, а на дорогах - гололедица. Температура днем составит от 2 до 4 градусов мороза.16 декабря стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 33 градуса мороза.Сквозной проезд по улице Кузнечной до сих пор перекрыт, там работают энергетики. Водители, учтите это при планировании маршрута поездки по городу!Дорожники продолжают ямочный ремонт. На этой неделе залатают дыры на проезжей части улиц Фестивальной, Фрунзе, Рыбалко, Неделина и на Осеннем проезде.До 17 декабря городской департамент архитектуры принимает предложения и замечания по проекту новых Правил землепользования и застройки. Согласно проекту, в районе улиц Михаила Трунова и Виктора Музыки появится возможность строительства нового жилого района, школы и детских садов. В военном городке в перспективе также можно будет построить школу, детский сад, организовать общественные пространства. И это не единственные перемены. Проект можно увидеть здес ь. Отклики на новые Правила ждут на электронную почту proekt@lipetskcity.ru ДК «Матыра» ждет видеоролики от тех, кто хочет стать лучшим в городе Дедом Морозом или самой очаровательной Снегурочкой. Самую талантливую пару выберут с помощью онлайн-голосования. Участники новогоднего марафона должны подготовить визитные карточки, праздничное поздравление и игровую программу. Ролики принимают на почту dkmatyra@yandex.ru 16 декабря в 14:00 в группе регионального управления физкультуры в рамках онлайн-проекта «Будь в спорте» пройдет прямой эфир «Правильное питание для здорового образа жизни». Юлия Киселева - инструктор групповых силовых и функциональных программ, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, сертифицированный тренер тренажерного зала, дипломированный специалист физической культуры и спорта.Это выпуск мы посвятим опере и балету, музыке, которые ассоциируются с Новым годом и Рождеством. Начнем с классики.«Щелкунчик». Балет Петра Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Премьера балета состоялась в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. «Щелкунчика» ставят до сих пор, балет неизменно пользуется популярностью, особенно под Новый год. Смотрите, как креативно и элегантно подошли к классике в Липецке.«Ёлка». Камерная опера Владимира Ребикова. Замысел оперы» возник у автора в 1904 году, когда он, вернувшись в Россию после двухлетнего пребывания за границей. В литературе о Ребикове сложилось мнение, что в основу либретто «Елки» положены три произведения: рассказ Достоевского, сказка Андерсена и пьеса Гауптмана.Проект «Культура.рф» предлагает вспомнить (или узнать) семь мелодий про Новый год . Помимо всем известного мотива из «Щелкунчика», в подборке саундтреки к любимым новогодним фильмам и неожиданные открытия из русской классической музыки.