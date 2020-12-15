На карантин полностью закрыты 7 школ и 6 детских садов

В 41 школе карантин частичный.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 15 декабря на карантин по ОРВИ полностью закрыты 7 школ: по две школы в Становлянском и Чаплыгинском районах, по одной школе - в Хлевенском, Грязинском, Тербунском районах. В общей сложности в этих школах учатся 1518 учеников.



Карантин по коронавирусу объявлен в одном классе школы в Чаплыгинском районе: из-за заболевшего коронавирусом учителя на дистанционное обучение перевели 20 учеников.



Кроме того, карантин объявлен в 157 классах 41 школы - 3144 учеников находятся на дистанционном обучении.



На карантин закрыты 6 детских садов: два в Задонском районе и по одному - в Ельце, Елецком, Краснинском, Чаплыгинском районах. Дома остаются 300 детей.