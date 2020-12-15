Объем выдачи сельской ипотеки в Липецкой области приближается к миллиарду рублей

Общий объем выданных Россельхозбанком кредитов по программе сельской ипотеки на конец ноября 2020 года превысил 62 млрд рублей. Всего помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тыс. россиян. В Липецкой области РСХБ оформил уже более 470 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму 800 млн рублей.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье за городом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7% годовых.

Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых .

По статистике Россельхозбанка, кредиты на приобретение жилой недвижимости загородом наиболее востребованы в Приволжском федеральном округе (33% от всего выданного объема сельской ипотеки), а также Центральном (20%) и Сибирском (17%) федеральных округах. Исследование Россельхозбанка показало, что горожане так же охотно обращаются за кредитом на покупку загородного жилья, как и сельские жители.

«Стоит отметить, что сельская ипотека высоко востребована молодыми семьями. Зачастую, не располагая большими накоплениями, молодые люди имеют возможность уже сегодня улучшить свои жилищные условия, – отметил директор Липецкого филиала РСХБ Алексей Чемыхин. - У заемщиков есть возможность в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал. В целом по Липецкой области мы помогли улучшить жилищные условия уже 473 заемщикам на общую сумму 830 млн рублей».

«Сельская ипотека стала настоящим открытием для тех, кто хотел бы жить за городом, но не мог себе этого позволить. Сейчас иметь собственное жилье на природе - это уже не роскошь, а реальность. Отмечу, что в этом году возведение частных домов в нашем регионе на пике - по области выдано более 2,5 тыс. разрешений на стройку. Надеемся, что интерес к различным льготным жилищным программам у липчан будет только расти и многие из них поселятся в новых, современных домах. Государство видит потребность людей строить частные дома вдали от города и всевозможными способами помогает в этом», - сообщила начальник управления архитекторы и строительства - главный архитектор Липецкой области Наида Исматулаева.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё» .

С полными условиями программ кредитования можно ознакомиться здесь.

Телефон в Липецке: (4742) 307-500 и 30-75-83

Адреса офисов и режим работы Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» на официальном сайте Банка

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