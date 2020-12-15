Культура

23 минуты назад

500 липчан получат письма от Деда Мороза

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#Дед Мороз #Новый год
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500 липчан получат письма от Деда Мороза

А Деду Морозу пришло более 700 писем.

Сегодня - последний день работы почты Деда Мороза в парке "Сказка". Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, на данный момент почта Деда Мороза собрала более 700 писем. Более 150 писем - без адреса.

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- 16 декабря ящик новогодней почты отправиться в терем Деда Мороза, где дедушка уже начнет отвечать на новогодние послания, - отметила Ангелина Кашина. - Сначала Дед Мороз собирался ответить на первые 100 писем. Но новогодних уникальных посланий настолько много, что зимний волшебник решил ответить на первые 500 писем, у которых был обратный адрес.

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#Дед Мороз #Новый год
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