500 липчан получат письма от Деда Мороза

А Деду Морозу пришло более 700 писем.

Сегодня - последний день работы почты Деда Мороза в парке "Сказка". Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь МАУК "Культурные пространства Липецка" Ангелина Кашина, на данный момент почта Деда Мороза собрала более 700 писем. Более 150 писем - без адреса.- 16 декабря ящик новогодней почты отправиться в терем Деда Мороза, где дедушка уже начнет отвечать на новогодние послания, - отметила Ангелина Кашина. - Сначала Дед Мороз собирался ответить на первые 100 писем. Но новогодних уникальных посланий настолько много, что зимний волшебник решил ответить на первые 500 писем, у которых был обратный адрес.