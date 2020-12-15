Правительство выделило липецким аграриям 44,1 млн рублей

Регионы России получат 6,74 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возместить регионам страны расходы на развитие агропромышленного комплекса. 6,74 млрд рублей поделили между 34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости.



Липецкая область в рамках распоряжения получит 44,1 млн рублей. Белгородских аграриев поддержат на 364 млн рублей, воронежских – на 636 млн рублей. В курскую область отправят 66,8 млн рублей, в Тамбовскую – 28,9 млн рублей.



Выделенные правительством деньги регионы могут потратить на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий. Решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, простимулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, отмечают в кабинете министров.

