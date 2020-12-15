Общество

52 минуты назад

Правительство выделило липецким аграриям 44,1 млн рублей

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#сельское хозяйство
Правительство выделило липецким аграриям 44,1 млн рублей

Регионы России получат 6,74 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возместить регионам страны расходы на развитие агропромышленного комплекса. 6,74 млрд рублей поделили между 34 регионами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов. Всего предполагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют от 10 до 25% фактической стоимости.

Липецкая область в рамках распоряжения получит 44,1 млн рублей. Белгородских аграриев поддержат на 364 млн рублей, воронежских – на 636 млн рублей. В курскую область отправят 66,8 млн рублей, в Тамбовскую – 28,9 млн рублей.

Выделенные правительством деньги регионы могут потратить на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий.  Решение позволит увеличить сельхозпроизводство в регионах, простимулирует рост аграрного сектора, что в свою очередь будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, отмечают в кабинете министров.
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#сельское хозяйство

Комментарии (8)

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Липчанин

16 минут назад
То у них все кучерява, то помощь надо оказать, то на день работников сельского хозяйства лучше нет, только зайдёшь в магазин от нашего сельского хозяйства 30%максимум продукции
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Липецкий КОЛХОЗАН

17 минут назад
По моему на эту сумму можно купить 2 трактора.
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Нищий

22 минуты назад
Кто-то слабовато прогнулся, или сказали на парках дербаньте.
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Берия

24 минуты назад
Наверное по остаточному принципу выделяют. Или настолько у нас в липецкой области всё хорошо, что достаточно.
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Маша

26 минут назад
А кому и по какому принципу достанутся эти деньги, а то уже на слуху махинации прошлых лет с этими деньгами.
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нищеброд

28 минут назад
Как все кучеряво!Они урожаи в этом году собрали большие,цену подняли на сахар и масло,обеспечив себе сверхприбыль,так еще и субсидии получите,ну ващще!
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И п

35 минут назад
А чего то нас обделили?
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Липчанин

38 минут назад
Какая щедрость.
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