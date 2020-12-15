Сбережения 83-летнего пенсионера лжеволонтер заменил билетами банка приколов

14 декабря в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку обратился 83-летнийпенсионер с заявлением о краже 171 000 рублей.

По словам мужчины, он направлялся из магазина к себе домой. Следом за ним в подъезд зашел незнакомец, который представился волонтером и сообщил, что пенсионеру положена помощь – продуктовый набор.



- Пожилой мужчина пригласил волонтера в квартиру. Там незнакомец сообщил пенсионеру, что ему полагается выплата в размере 1000 рублей, но при себе у него была была только пятитысячная купюра. Пенсионер направился в комнату для размена денег. Получив сдачу, гость попросил пенсионера написать ему благодарственное письмо. Пока мужчина писал письмо, гость отлучился ненадолго в коридор, якобы для разговора по телефону. После ухода волонтера пенсионер решил пересчитать свои сбережения, но вместо них обнаружил купюры «банка приколов». Ущерб составил 171 000 рублей, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.



Полицейские изъяли 34 билета «банка приколов» достоинством 5 000 рублей и 24 - достоинством 2 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.



Полицейские предупреждают: не впускайте в квартиру незнакомых людей. Свяжитесь со своими близкими и сообщите о посещении незнакомцев. Обязательно попросите социального работника предъявить удостоверение, свяжитесь со службой, которую незнакомец вам называет для уточнения визита.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

