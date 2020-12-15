Общество

сегодня, 11:55

Сбережения 83-летнего пенсионера лжеволонтер заменил билетами банка приколов

2 457
#кража
Сбережения 83-летнего пенсионера лжеволонтер заменил билетами банка приколов

14 декабря в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку обратился 83-летнийпенсионер с заявлением о краже 171 000 рублей. 

По словам мужчины, он направлялся из магазина к себе домой. Следом за ним в подъезд зашел незнакомец, который представился волонтером и сообщил, что пенсионеру положена помощь – продуктовый набор.

- Пожилой мужчина пригласил волонтера в квартиру. Там незнакомец сообщил пенсионеру, что ему полагается выплата в размере 1000 рублей, но при себе у него была была только пятитысячная купюра. Пенсионер направился в комнату для размена денег.  Получив сдачу, гость попросил пенсионера написать ему благодарственное письмо. Пока мужчина писал письмо, гость отлучился ненадолго в коридор, якобы для разговора по телефону. После ухода волонтера пенсионер решил пересчитать свои сбережения, но вместо них обнаружил купюры «банка приколов». Ущерб составил 171 000 рублей, - сообщили в пресс-службе областного управления МВД. 

Полицейские изъяли 34 билета «банка приколов» достоинством 5 000 рублей и 24 - достоинством 2 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. 

Полицейские предупреждают: не впускайте в квартиру незнакомых людей. Свяжитесь со своими близкими и сообщите о посещении незнакомцев. Обязательно попросите социального работника предъявить удостоверение, свяжитесь со службой, которую незнакомец вам называет для уточнения визита.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
2 457
#кража

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ник

11 минут назад
Полицейские изъяли 34 билета «банка приколов» достоинством 5 000 рублей и 24 - достоинством 2 000 рублей. А в чём обман ? Рублей же, не Дублей.
ответить

Липчанин

14 минут назад
О сколько раз твердили миру, что лесть.... Басня актуальна и сегодня
ответить

Еще в рубрике

Правительство выделило липецким аграриям 44,1 млн рублей
#сельское хозяйство
8
Правительство выделило липецким аграриям 44,1 млн рублей

51 минуту назад

Общество
Липецкие прокуроры добились ликвидации интернет-магазина оружия
#оружие #торговля
3
Липецкие прокуроры добились ликвидации интернет-магазина оружия

сегодня, 12:00

Общество
Липчане хорошо знают законы
#диктант
6
Липчане хорошо знают законы

сегодня, 11:29

Общество
В Липецкой митрополии обсудили опасность социальных сетей для детей
#социальные сети
13
В Липецкой митрополии обсудили опасность социальных сетей для детей

сегодня, 11:01

Общество
Липчанка вошла в число лучших вожатых страны
#образование #школа
21
Липчанка вошла в число лучших вожатых страны

сегодня, 09:53

Общество
Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн
#снегопад #дороги
45
Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн

сегодня, 09:46

Общество