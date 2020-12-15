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Липецкие прокуроры добились ликвидации интернет-магазина оружия

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#оружие #торговля
Липецкие прокуроры добились ликвидации интернет-магазина оружия

На ресурсе предлагали купить и справки, и автоматы.

Интернет-магазин оружия выявили прокуроры Становлянского района. На обнаруженным ими в Сети ресурсе всем желающим предлагали купить лицензии, разрешения и справки на ношение оружия и приобрести боевой автомат Калашникова (АК-47), боевой автомат СВД 7,62, пистолет Glock 19 Gen5 и многое другое. На сайте были указаны способы доставки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему по всей России, его стоимость и технические характеристики.

- Нахождение в открытом доступе  информации о возможности нелегально приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы фактически способствует совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в том числе преступлений экстремистской и террористической направленности, нарушает публичные интересы Российской Федерации и гарантированные Конституцией РФ права граждан на жизнь в правовом обществе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. - Кроме того, ресурс побуждает осуществлять насильственные действия в отношении людей и животных.   

Прокурор обратился в Становлянский районный суд с требованием внести сайт в ресурс информации, запрещенной к распространению в России. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
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#оружие #торговля

Комментарии (3)

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Милая Оксана

7 минут назад
И патроны
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Зоя Олеговна

19 минут назад
а где же теперь покупать автоматы ?
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Липчанин

36 минут назад
Конец преступности!
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