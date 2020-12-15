Общество
сегодня, 11:29
Липчане хорошо знают законы
Наш регион вошёл в пятёрку лучших по результатам Всероссийского правового (юридического) диктанта.
Подведены итоги IV Всероссийского правового (юридического) диктанта. Как сообщает Ассоциация юристов России, в этом году участниками диктанта стали 507 174 человека, проживающих в России и за рубежом. Это в 2,3 раза превышает результат прошлого года. Средний балл за диктант по всем участникам составил 65 из 100 максимально возможных. Диктант написали во всех субъектах России, а также наши соотечественники из 175 стран. Среди них: Украина, Абхазия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Албания, Австралия, Белоруссия, Германия, Туркмения, Австрия.
Исследование результатов правового диктанта показало, что лучше других знают законы жители следующих регионов: Республика Ингушетия (77 % правильных ответов), Чукотский автономный округ (75 %), Брянская область (75 %), Липецкая область (74 %) и Тверская область (74 %).
Большую часть написавших диктант (64,9%) составили граждане моложе 23 лет. Доминировали участники женского пола (56%), лица с начальным или неполным средним образованием (24%) или со средним специальным образованием (20%), без юридического образования (71%), учащиеся (61%) и работники культуры, здравоохранения, образования и науки (13%). Остальные профессии, кроме госслужащих (3%), почти не затронуты.
Наиболее сложными для участников оказались вопросы по таким отраслям права, как жилищное право, уголовное право, предпринимательское право, защита прав потребителей, трудовое право. Большинство их этих отраслей связаны с экономической сферой. В этих областях в среднем наблюдается не более 60% правильных ответов. Лучше всего население России разбирается в процессуальном и конкурентном праве, праве социального обеспечения.
Исследование результатов правового диктанта показало, что лучше других знают законы жители следующих регионов: Республика Ингушетия (77 % правильных ответов), Чукотский автономный округ (75 %), Брянская область (75 %), Липецкая область (74 %) и Тверская область (74 %).
Большую часть написавших диктант (64,9%) составили граждане моложе 23 лет. Доминировали участники женского пола (56%), лица с начальным или неполным средним образованием (24%) или со средним специальным образованием (20%), без юридического образования (71%), учащиеся (61%) и работники культуры, здравоохранения, образования и науки (13%). Остальные профессии, кроме госслужащих (3%), почти не затронуты.
Наиболее сложными для участников оказались вопросы по таким отраслям права, как жилищное право, уголовное право, предпринимательское право, защита прав потребителей, трудовое право. Большинство их этих отраслей связаны с экономической сферой. В этих областях в среднем наблюдается не более 60% правильных ответов. Лучше всего население России разбирается в процессуальном и конкурентном праве, праве социального обеспечения.
Григорьев
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