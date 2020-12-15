сегодня, 10:22
НЛМК передал медикам очередную партию лекарств
Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» безвозмездно передали в липецкую больницу скорой медицинской помощи 20 упаковок препарата Актемра. Препарат помогает пациентам с коронавирусом сдерживать развитие инфекции и предупреждать поражение внутренних органов.
Оригинальный отечественный препарат Артлегиа рекомендован Минздравом России для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. При заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает так называемый «цитокиновый шторм», который является одной из основных причин смертности. Препарат Артлегиа помогает локализовать его развитие у больных.
НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в специализированные лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании.