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сегодня, 10:22

НЛМК передал медикам очередную партию лекарств

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#лекарства
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НЛМК передал медикам очередную партию лекарств

Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» безвозмездно передали в липецкую больницу скорой медицинской помощи 20 упаковок препарата Актемра. Препарат помогает пациентам с коронавирусом сдерживать развитие инфекции и предупреждать поражение внутренних органов. 

На прошлой неделе в областную клиническую инфекционную больницу и городскую больницу №4 «Липецк-Мед» от НЛМК и фонда «Милосердие» поступила 41 упаковка лекарства Артлегиа общей стоимостью около 2 млн рублей. Еще 100 упаковок этого препарата на общую сумму 4,3 млн рублей поставлены для временного хранения на специализированный аптечный склад. 

Оригинальный отечественный препарат Артлегиа рекомендован Минздравом России для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. При заражении COVID-19 организм, как правило, максимально активирует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с вирусом. Это вызывает так называемый «цитокиновый шторм», который является одной из основных причин смертности. Препарат Артлегиа помогает локализовать его развитие у больных.  

НЛМК планирует продолжить поставки востребованных медикаментов в специализированные лечебные учреждения Липецкой области и регионов присутствия компании. 
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#лекарства
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