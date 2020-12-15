Общество
20 минут назад
Под Липецком ищут павлина
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Феликса ищет хозяин.
В Липецкой области ищут павлина. Как рассказал GOROD48 хозяин птицы Андрей Урвачёв, павлин по кличке Феликс пропал в селе Каменное Грязинского района. В полицию об исчезновении павлина не заявляли - никаких следов, говорящих о том, куда пропала птица, «на месте преступления» нет.
Особых примет у Феликса тоже нет - павлин как павлин.
- Да как его опознать? Что, много у кого павлины живут? Я думаю, павлин и так сам по себе заметен, - отметил Андрей Урвачёв.
Информацией о павлине его хозяин просит поделиться в соцсети « ВКонтакте».
Особых примет у Феликса тоже нет - павлин как павлин.
- Да как его опознать? Что, много у кого павлины живут? Я думаю, павлин и так сам по себе заметен, - отметил Андрей Урвачёв.
Информацией о павлине его хозяин просит поделиться в соцсети « ВКонтакте».
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