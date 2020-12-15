Общество

20 минут назад

Под Липецком ищут павлина

273
#павлин
1
Под Липецком ищут павлина

Феликса ищет хозяин.

В Липецкой области ищут павлина. Как рассказал GOROD48 хозяин птицы Андрей Урвачёв, павлин по кличке Феликс пропал в селе Каменное Грязинского района. В полицию об исчезновении павлина не заявляли - никаких следов, говорящих о том, куда пропала птица, «на месте преступления» нет.

Особых примет у Феликса тоже нет - павлин как павлин.

- Да как его опознать? Что, много у кого павлины живут? Я думаю, павлин и так сам по себе заметен, - отметил Андрей Урвачёв.

Информацией о павлине его хозяин просит поделиться в соцсети « ВКонтакте». 
273
#павлин
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанка вошла в число лучших вожатых страны
#образование #школа
Липчанка вошла в число лучших вожатых страны

4 минуты назад

Общество
Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн
#снегопад #дороги
Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн

12 минут назад

Общество
«Зверинец» в подвале дорого обошелся управляющей компании
#антисанитария
«Зверинец» в подвале дорого обошелся управляющей компании

20 минут назад

Общество
Главную новогоднюю елку городу подарила местная жительница
#новый год #подарок
2
Главную новогоднюю елку городу подарила местная жительница

сегодня, 08:54

Общество
Липчане выступили против планов застройщика
#обсуждения #застройка
2
Липчане выступили против планов застройщика

сегодня, 08:40

Общество
В Ельце запустили новогоднюю почту
#поздравление #новый год
В Ельце запустили новогоднюю почту

сегодня, 08:32

Общество