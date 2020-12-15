«Зверинец» в подвале дорого обошелся управляющей компании

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу ООО «Металлург» на постановление Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Из-за грызунов во многоквартирном доме управляющая компания привлечена к административной ответственности.

Жильцы дома №21/3 по улице Папина в Липецке в 2019 году пожаловались на то, что в подъездах и подвалах дома водятся грызуны. В сентябре 2019 года на место выехали сотрудники Роспотребнадзора и ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Обследовав подъездные тамбуры, лестничные пролёты, подвальные помещения, места общего пользования, специалисты пришли к выводу, что, действительно, объект заселён грызунами. Обнаружены норы грызунов, помет, следы их жизнедеятельности. Мышиные ходы в перекрытиях и рядом с коммуникациями не заделаны, имеются трещины в полу и фундаменте. В подвалах обнаружен строительный и бытовой мусор, трупы птиц и животных, что также способствует размножению мышей, крыс и тараканов.



- По результатам данной проверки Управление Роспотребнадзора ещё в октябре 2019 года привлекло управляющую компанию «Металлург» к административной ответственности в виде штрафа. Однако при составлении протокола были допущены нарушения. Управляющая компания добилась отмены постановления. В августе 2020 года Управление Роспотребнадзора вернулось к данному вопросу. Был составлен новый протокол об административном правонарушении и вынесено новое постановление. Срок привлечения к административной ответственности ещё не истёк, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного суда.



Управляющая компания снова не согласилась со штрафом и обжаловала постановление в районном и областном суде. Однако обе инстанции на сей раз признали действия ведомства законными. В суде установлено, что ООО «Металлург» управляет многоквартирным домом по улице Папина в Липецке с 25 февраля 2018 года. Помимо обязательств по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию, обслуживанию, ремонту нежилых помещений, управляющая компания также несет ответственность за содержание переданного ей жилого дома в пригодном для проживания состоянии в соответствии с санитарными нормами и правилами. Управляющая компания «Металлург» доказывала в суде, что в апреле 2019 года по её заданию проводилась дезинфекция помещений. Однако суд пришёл к выводу, что этих мер было явно недостаточно. Жители дома продолжали жить в условиях антисанитарии.



Постановление Управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 18 августа 2020 года признано законным и обоснованным. Жалоба ООО «Металлург» оставлена без удовлетворения. За правонарушение управляющая компания должна выплатить штраф в размере 10 000 рублей.