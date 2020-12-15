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Главную новогоднюю елку городу подарила местная жительница

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#новый год #подарок

В Данкове вовсю готовятся к празднику.

Глава Данковского района Валерий Фалеев рассказал в Instagram, как в Данкове появилась главная новогодняя елка. Символ праздника уже установили на центральной площади. Оказалось, что дерево Данкову подарила местная жительница.

- В этом году новогодняя ёлка городу была передана в подарок от коренной жительницы улицы Донской Надежды Кораблиной. Она подчеркнула: «Пусть в этот тревожный год все жители города получат позитив и праздничное настроение, не мне же одной красоваться такой красотой». Этой ёлке 30 лет, её высота – 20 метров, доставка такой объёмной и пушистой красавицы – целое предновогоднее приключение. Ценный груз доставили к месту общественных гуляний кортеж специализированного транспорта, - написал Валерий Фалеев.



Новогоднее дерево украсят коммунальщики. Впрочем, данковчане в комментариях к посту отмечают, что и без игрушек елка – настоящая красавица, усыпанная шишками.

Помимо елки, на главной городской площади установят арт-объекты – фигуры медвежат и белочек.
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#новый год #подарок

Комментарии (3)

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житель

53 минуты назад
Это на тойоты камри есть деньги,а на елки нет.
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И п

57 минут назад
Везёт им, у них елка настоящая!
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