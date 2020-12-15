Главную новогоднюю елку городу подарила местная жительница

В Данкове вовсю готовятся к празднику.

Глава Данковского района Валерий Фалеев рассказал в Instagram, как в Данкове появилась главная новогодняя елка. Символ праздника уже установили на центральной площади. Оказалось, что дерево Данкову подарила местная жительница.- В этом году новогодняя ёлка городу была передана в подарок от коренной жительницы улицы Донской Надежды Кораблиной. Она подчеркнула: «Пусть в этот тревожный год все жители города получат позитив и праздничное настроение, не мне же одной красоваться такой красотой». Этой ёлке 30 лет, её высота – 20 метров, доставка такой объёмной и пушистой красавицы – целое предновогоднее приключение. Ценный груз доставили к месту общественных гуляний кортеж специализированного транспорта, - написал Валерий Фалеев.Новогоднее дерево украсят коммунальщики. Впрочем, данковчане в комментариях к посту отмечают, что и без игрушек елка – настоящая красавица, усыпанная шишками.Помимо елки, на главной городской площади установят арт-объекты – фигуры медвежат и белочек.