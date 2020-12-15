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Липчане выступили против планов застройщика

2 2009
#обсуждения #застройка
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Липчане выступили против планов застройщика

Горожанам не понравилась идея об уплотнении строительства в микрорайоне «Победа».

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка завершил общественные обсуждения запросов на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, и проекту предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. В рамках публичных слушаний поступило 12 возражений.

- Жители микрорайона «Победа» выразили свое несогласие с увеличением коэффициента плотности застройки при строительстве многоквартирного жилого здания (строительный №28), расположенного по улице Свиридова, земельный участок 22/4, так как на текущий момент в микрорайоне отсутствует необходимое количество парковочных мест, детских площадок, прогулочных зон и озеленения, а уплотнение застройки усугубит существующие проблемы. Также собственник кафе по улице Московской, 149А, выразила свое несогласие с реконструкцией соседнего магазина и кафе по улице Московской, 149б, так как вносимые изменения нарушают правила пожарной безопасности. – сообщает депград.

Итоговый протокол обсуждений с замечаниями липчан будет отправлен в региональное управление архитектуры и строительства для принятия финального решения по проектам.
2 2009
#обсуждения #застройка
1

Комментарии (4)

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МЕСТНЫЙ

47 минут назад
Департамент не имеет собственного мнения по вопросам градостроительства. Плотность застройки превышает все нормативы. Налицо конфликт интересов.
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Липчанин

54 минуты назад
Ну нет в Липецке архитектуры и архитектора, застройщик готов сплошняком застроить город у него одно бабло в голове. Обращайтесь в мэрию
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