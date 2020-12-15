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сегодня, 08:32

В Ельце запустили новогоднюю почту

218
#поздравление #новый год
В Ельце запустили новогоднюю почту

Поздравления опубликуют в Сети.

Городской парк Ельца запустил новогоднюю акцию: учреждение культуры принимает поздравительные телеграммы и поздравления с Новым годом. Их можно отправить в форме фото или видеооткрытки.

-Парк продолжает принимать поздравления с оригинальными и искренними пожеланиями друзьям, знакомым и близким для участия в интернет - проекте «С Новым годом! С Новым счастьем!». Форма поздравлений может быть любая: стихотворение, коллаж, аукцион, загадки, викторина, сказка, мультфильм, песня, выставка, театральная постановка, поделки, рисунки, - уточняет администрация Ельца.

Все телеграммы и поздравления с Новым годом присылайте на электронную почту gorodskoypark@list.ru Заявки будут опубликованы на сайте МАУК “Городской парк г.Ельца" и "Культура Ельца".
218
#поздравление #новый год

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