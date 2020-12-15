Новое о коронавирусе к 15 декабря: ученые составили рейтинг эффективности масок

Эффективность масок отличается в зависимости от материала и способа крепления. Самыми надежными американские ученые назвали респираторы № 95.

Ученые Университета здравоохранения Северной Каролины (США) провели исследование и выяснили, насколько эффективны разные типы масок для защиты от коронавируса. Их исследование опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine, сообщает издание Eurekalert. Выяснилось, что разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности. Лучше всего от заражения коронавирусом защищают респираторы N95, из простых средств — маски из нейлона. Эффективность различных защитных изделий специалисты проверяли на одном подопытном, взрослом мужчине без бороды.



Ученые отметили, что степень защиты у респираторов № 95 составляет 98%. Медицинские изделия – процедурные маски обеспечивали защиту от 38,5% до 80% в зависимости от типа фиксации такой маски. Например, эффективность повышалась до 78%, если закрепить ее с помощью канцелярских резинок, и с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками — 71,4% защиты.



Среди бытовых самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски. В зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74% до 79% защиты. Банданы и маски из хлопка или полиэстера показали более скромные результаты – их эффективность оценили на 50% и почти 40% соответственно. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего 26,5%.



Это не первая попытка ученых оценить эффективность масок математическим языком. Чуть раньше эксперты Национального госпиталя (Rigshospitalet) Дании постарались оценить маску только как средство защиты от заражения, а не от передачи вируса. По наблюдению датских ученых эффективность маски на человеке, который ее использует, в случае если остальные их не носят и не соблюдают социальную дистанцию, составляет 15–20%. Ученые проводили исследование, когда власти Дании еще не выпустили никаких рекомендаций и не ввели ограничительных мер по COVID-19. В нем участвовали 6024 человека, которых поделили на две группы. Одна из них должна была носить маски. Через месяц в той группе, где носили маски, коронавирусом заразились 1,8% участников, а в той, где не носили,— 2,1%. Таким образом, по мнению ученых, маска снижала риск заразиться на 15-20% в условиях, когда другие не носят масок и в обществе не действует никаких ограничительных мер, в том числе социальной дистанции. Специалисты также добавили, что не проверяли эффективность масок на уже зараженных, то есть не исследовали, насколько могла вырасти защита от заражения SARS-CoV-2, если маска была бы и на заразившемся человеке, и на том, который здоров, но соблюдает меры безопасности.



Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ) в апреле в первых рекомендациях по защите от COVID-19 отмечала, что носить защитные маски должны только заразившиеся. В следующих рекомендациях, выпущенных в июне, ВОЗ уже рекомендовала надевать защитные маски людям из групп риска — пожилым и лицам с хроническими заболеваниями, а также всем медикам независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом или нет. Кроме того, ВОЗ тогда посоветовала носить средства защиты в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, например в общественном транспорте и магазинах. В России после летнего послабления повсеместный масочный режим вернулся в октябре, в российском Роспотребнадзоре заявили, что ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза.



Эксперты также отмечают, что для ношения масок существуют некоторые правила. Так, врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елена Белова предупредила, что опасно носить одну и ту же маску подряд несколько дней. По ее словам, лучше использовать одноразовые маски. Если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предупредил, что зимой придётся чаще менять одноразовые и многоразовые защитные маски, так как они промокают и становятся неэффективными. В холодное время года выдох теплее, чем окружающая среда. На маске может образоваться наледь, своеобразные сосульки. «Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая», - рассказал врач. В целом, по мнению экспертов в морозы защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях, например, на безлюдной улице, надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается и требует более быстрой замены.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 72 853 917 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 622 775 человек, вылечились 51 077 800 заразившихся. В России выявлено более 2,68 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Турции, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.

