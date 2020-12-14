«Билайн» уступил Tele2 третье место на рынке по числу абонентов

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») потерял третье место на телекоммуникационном рынке по размеру абонентской базы. Количество клиентов оператора по итогам III квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9% до 49,7 млн человек.





При этом Tele2 в III квартале сравнялся с «Билайном» по количеству абонентов в России, сообщили «Известиям» два источника на телекоммуникационном рынке. Еще два собеседника газеты, считают, что Tele2 обогнал «Билайн» по числу клиентов. Эти данные учитывают «виртуальных» абонентов Tele2, совместные проекты с «Ростелекомом», Сбербанком, «Тинькофф» и МТТ.



«Вымпелком» несвоевременно и недостаточно вкладывался в строительство и развитие сетей связи, и неудовлетворенные качеством связи клиенты переходили к конкурентам, сказал аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Если оператор захочет вернуть свои рыночные позиции и возьмет курс на привлечение абонентской базы, он может снизить цены на услуги связи — это самый простой способ привлечь новых пользователей, считает он. Если другие операторы заметят отток больше, чем они могут себе позволить, то могут включиться в эту игру. А это значит, что такая гонка может привести к ценовым войнам в отдельных регионах, добавил он.





Как сообщают «Известия» , выручка «Билайна» за июль-сентябрь также просела на 7% относительно того же периода в 2019-м до 69,6 млрд рублей. За последние четыре года «Билайн» растерял почти 20% абонентов, на конец 2015 года клиентская база компании насчитывала 59,8 млн человек.При этом Tele2 в III квартале сравнялся с «Билайном» по количеству абонентов в России, сообщили «Известиям» два источника на телекоммуникационном рынке. Еще два собеседника газеты, считают, что Tele2 обогнал «Билайн» по числу клиентов. Эти данные учитывают «виртуальных» абонентов Tele2, совместные проекты с «Ростелекомом», Сбербанком, «Тинькофф» и МТТ.«Вымпелком» несвоевременно и недостаточно вкладывался в строительство и развитие сетей связи, и неудовлетворенные качеством связи клиенты переходили к конкурентам, сказал аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Если оператор захочет вернуть свои рыночные позиции и возьмет курс на привлечение абонентской базы, он может снизить цены на услуги связи — это самый простой способ привлечь новых пользователей, считает он. Если другие операторы заметят отток больше, чем они могут себе позволить, то могут включиться в эту игру. А это значит, что такая гонка может привести к ценовым войнам в отдельных регионах, добавил он.