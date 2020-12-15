«Сингента» продолжает строительство завода СЗР в Ельце

«Сингента» - один из лидеров в области производства СЗР и одна из ведущих глобальных компаний по производству семян ключевых полевых культур, ориентированная на использование инновационных исследований и технологий для устойчивого развития сельского хозяйства.

Будучи основанной 20 лет назад, в настоящий момент компания насчитывает 28 000 сотрудников в более чем в 90 странах. Заводы «Сингента» расположены в таких странах, как Швейцария, Франция, Бельгия, Великобритания, Испания, ЮАР, Бразилия, Китай. Одним из основных принципов работы компании является соблюдение высоких критериев качества и безопасности выпускаемой продукции с использованием передовых технологий производства.

Свою деятельность в Российской Федерации компания ведёт более 20 лет, неуклонно увеличивая объём бизнеса и являясь ответственным участником бизнес сообщества. В настоящий момент ООО «Сингента» входит в число 350 наиболее крупных компаний во всех отраслях народного хозяйства страны.

Компания ООО «Сингента Продакшн» входит в группу компаний «Сингента», является резидентом ОЭЗ «Липецк», была создана в 2019 г. для реализации проекта по запуску нового предприятия по производству средств защиты растений в России. Данный проект способствует развитию экономики региона и создаст более 40 рабочих мест в Елецком районе Липецкой области.

Компания «Сингента» перешла к этапу активного привлечения персонала для своевременного старта производства, запланированного на 3 квартал 2021 года.



Для работы на современном предприятии требуются:



Лаборант-химик

• Лабораторное тестирование и анализ

• Работа с системой SAP, внесение данных исследований, управление данными

• Управление запасами запасных частей для лабораторного оборудования и аутсорсингом метрологических и калибровочных работ

• Координация оперативных процессов по рассмотрению жалоб и несоответствий качества продукции установленным стандартам

• Обеспечение качества процессов и продукции

Требования

• Профильное образование

• Опыт работы

• Английский язык







Координатор по работе с сервисными компаниями

• Управление контрактом с поставщиком (поставщиками) по обслуживанию завода

• Контроль производительности поставщика в соответствии с ключевыми показателями эффективности и уровнем оказания услуг

• Анализ, подготовка и корректировка бюджета на обслуживание завода. Регулярный контроль бюджета поставщика (поставщиков)

• Участие в координации, согласовании и осуществлении необходимых капитальных вложений для предприятия

Требования

• Высшее техническое образование

• Опыт работы







Специалист по планированию производства

• Нести ответственность за создание и поддержание сбалансированного 0-3-месячного детального производственного плана по конкретной номенклатуре товара

• Обеспечивать детальный план производства на 0-3 месяца с учетом баланса производственных мощностей и наличия сырья и материалов

• Работать в кооперации со специалистом планирования поставок

• Соответствовать и выполнять планы по распределению сырья

Требования

• Опыт работы по профильному направлению должности

• Опыт работы в системе SAP

• Разговорный английский







Специалист по производству

• Осуществлять технологический процесс формуляции

• Выполнять производственный план

• Обеспечивать соответствие параметров технологических процессов

• Контролировать расход материалов

• Выполнять отбор проб и контроль качества в соответствии с планом производственного контроля

• Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности

Требования

• Высшее (средне-специальное) техническое образование

• Опыт работы на производстве

Присоединяйтесь к нашей команде на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ Липецк!



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