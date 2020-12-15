сегодня, 10:00
«Сингента» продолжает строительство завода СЗР в Ельце
«Сингента» - один из лидеров в области производства СЗР и одна из ведущих глобальных компаний по производству семян ключевых полевых культур, ориентированная на использование инновационных исследований и технологий для устойчивого развития сельского хозяйства.
Будучи основанной 20 лет назад, в настоящий момент компания насчитывает 28 000 сотрудников в более чем в 90 странах. Заводы «Сингента» расположены в таких странах, как Швейцария, Франция, Бельгия, Великобритания, Испания, ЮАР, Бразилия, Китай. Одним из основных принципов работы компании является соблюдение высоких критериев качества и безопасности выпускаемой продукции с использованием передовых технологий производства.
Свою деятельность в Российской Федерации компания ведёт более 20 лет, неуклонно увеличивая объём бизнеса и являясь ответственным участником бизнес сообщества. В настоящий момент ООО «Сингента» входит в число 350 наиболее крупных компаний во всех отраслях народного хозяйства страны.
Компания ООО «Сингента Продакшн» входит в группу компаний «Сингента», является резидентом ОЭЗ «Липецк», была создана в 2019 г. для реализации проекта по запуску нового предприятия по производству средств защиты растений в России. Данный проект способствует развитию экономики региона и создаст более 40 рабочих мест в Елецком районе Липецкой области.
Компания «Сингента» перешла к этапу активного привлечения персонала для своевременного старта производства, запланированного на 3 квартал 2021 года.
Для работы на современном предприятии требуются:
• Лабораторное тестирование и анализ
• Работа с системой SAP, внесение данных исследований, управление данными
• Управление запасами запасных частей для лабораторного оборудования и аутсорсингом метрологических и калибровочных работ
• Координация оперативных процессов по рассмотрению жалоб и несоответствий качества продукции установленным стандартам
• Обеспечение качества процессов и продукции
Требования
• Профильное образование
• Опыт работы
• Английский язык
Координатор по работе с сервисными компаниями
• Управление контрактом с поставщиком (поставщиками) по обслуживанию завода
• Контроль производительности поставщика в соответствии с ключевыми показателями эффективности и уровнем оказания услуг
• Анализ, подготовка и корректировка бюджета на обслуживание завода. Регулярный контроль бюджета поставщика (поставщиков)
• Участие в координации, согласовании и осуществлении необходимых капитальных вложений для предприятия
Требования
• Высшее техническое образование
• Опыт работы
Специалист по планированию производства
• Нести ответственность за создание и поддержание сбалансированного 0-3-месячного детального производственного плана по конкретной номенклатуре товара
• Обеспечивать детальный план производства на 0-3 месяца с учетом баланса производственных мощностей и наличия сырья и материалов
• Работать в кооперации со специалистом планирования поставок
• Соответствовать и выполнять планы по распределению сырья
Требования
• Опыт работы по профильному направлению должности
• Опыт работы в системе SAP
• Разговорный английский
• Осуществлять технологический процесс формуляции
• Выполнять производственный план
• Обеспечивать соответствие параметров технологических процессов
• Контролировать расход материалов
• Выполнять отбор проб и контроль качества в соответствии с планом производственного контроля
• Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности
Требования
• Высшее (средне-специальное) техническое образование
• Опыт работы на производстве
Присоединяйтесь к нашей команде на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ Липецк!
PR
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