Общество

сегодня, 18:58

Липецким медикам подарят 360 ёлок

6 430
#Новый год #ёлка
3
Липецким медикам подарят 360 ёлок

Сегодня новогодние деревья привезли в областную детскую больницу.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, лесники Липецкой области сегодня начали дарить медучреждениям новогодние деревья.

- Чтобы поддержать медицинские учреждений области в период напряженной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией руководством управления лесного хозяйства Липецкой области было принято решение обеспечить медицинские учреждения области новогодними соснами, - отмечает пресс-служба управления лесного хозяйства. - Мы решили поддержать медицинских работников в их нелегком труде, а также порадовать пациентов новогодними красавицами. Данное мероприятие лесным хозяйством региона проведено впервые. Всего во все медицинские учреждения региона будет доставлено 360 лесных красавиц.


6 430
#Новый год #ёлка
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Неравнодушная

12 минут назад
медсестра, главное, чтобы они сеья не обделили! А медики все стерпят
ответить

Лавочница

34 минуты назад
Будущие поколения назовут их озверевшими варварами!
ответить

любопытный

39 минут назад
Доярка с хацапетовки, Бизнесменов доила?
ответить

Доярка с хацапетовки

45 минут назад
А мне ёлку? А то я на дойке была!
ответить

Продавец с пятерочки

55 минут назад
Деньги им подарите и все будет хорошо. Дело за малым поднять в нашем регионе зарплаты не только комбинатовским, а всем трудягам, пенсионерам пенсии чтобы они дома старость встречали внуков няньчили а не работали в жэках да ещё где. Люди добрее будут, а тут все наоборот цены в магаз растут, тарифы тоже, бензин... знаете дело за малым поднимите простям рабочим зарплаты
ответить

медсестра

сегодня, 19:13
Какое счастье!Медикам елки на новый год,а чиновникам Тойота Камри.Все логично.
ответить

Еще в рубрике

Снегопад начнется в ближайшие часы, к утру возможен гололед
#снегопад #гололед
Снегопад начнется в ближайшие часы, к утру возможен гололед

5 минут назад

Общество
В селе Подгорное – очередные отключения воды и тепла
#отключения
В селе Подгорное – очередные отключения воды и тепла

29 минут назад

Общество
97,4% пассажиров сегодня ехали в автобусах в масках
#масочный режим #проверка #рейд
8
97,4% пассажиров сегодня ехали в автобусах в масках

сегодня, 18:53

Общество
Открыточный вид площади Героев под угрозой?
#строительство #площадь Героев
34
Открыточный вид площади Героев под угрозой?

сегодня, 17:11

Общество
На путепроводе в Новой Жизни приступили к работам по организации безопасного движения
#Новая Жизнь #реконструкция
16
На путепроводе в Новой Жизни приступили к работам по организации безопасного движения

сегодня, 17:01

Общество
В Липецке собаки учат читать 40 детей
#собака #животные
4
В Липецке собаки учат читать 40 детей

сегодня, 16:49

Общество