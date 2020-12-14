Липецким медикам подарят 360 ёлок

Сегодня новогодние деревья привезли в областную детскую больницу.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, лесники Липецкой области сегодня начали дарить медучреждениям новогодние деревья.- Чтобы поддержать медицинские учреждений области в период напряженной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией руководством управления лесного хозяйства Липецкой области было принято решение обеспечить медицинские учреждения области новогодними соснами, - отмечает пресс-служба управления лесного хозяйства. - Мы решили поддержать медицинских работников в их нелегком труде, а также порадовать пациентов новогодними красавицами. Данное мероприятие лесным хозяйством региона проведено впервые. Всего во все медицинские учреждения региона будет доставлено 360 лесных красавиц.