Общество

сегодня, 18:53

97,4% пассажиров сегодня ехали в автобусах в масках

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#масочный режим #проверка #рейд
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97,4% пассажиров сегодня ехали в автобусах в масках

Злостных противников противоэпидемиологических мер не выявили.

С начала рейдов по соблюдению масочного режима в транспорте контролеры проверили почти 32,5 тысячи автобусов.

- Сегодня 97,4% пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверены 32 438 автобусов. На пассажиров сотрудники полиции составили 37 протоколов за несоблюдение масочного режима, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
8 374
#масочный режим #проверка #рейд
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Комментарии (8)

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Серега

20 минут назад
Игорь, вот-вот такая же фигня ,еще не разу не видел их.
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А что

31 минуту назад
После вакцинации тоже маски нужно носить? Тогда зачем её делать?
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Игорь

32 минуты назад
Всегда езжу без маски и ещё не разу не видел никаких контроллеров. По-моему контроллеры такая же выдумка властей, как и сам коронавирус.
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124

36 минут назад
Совсем пофиг чего считать!? Лишь бы вид кипучей деятельности показать!
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Серега

47 минут назад
Да когда же эти контролеры на меня нарвутся, я им быстро объясню почем мандарины на рынке под новый год. Сразу все вопросы исчезнут.
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Милая Оксана

48 минут назад
Чисто из за штрафа а так, заболеть можно и в маске и вообще из дома не выходить, какой имуннитет, если сильный и здоровый то по фик все, а если человек болезненный и к нему все липнет, ничего не поможет!
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Animal planet.

57 минут назад
Игааааарьььь, Игааааарьььь!
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Имхо

59 минут назад
Да сами проверяльлики в автобусах говорят о том, что маски по желанию. А вот к водителям цепляются, т .к. на них протокол легче составить и штраф слупить. А по факту половина без масок ездит или на подбородке или с вытянутым шнобелем.
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