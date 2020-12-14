97,4% пассажиров сегодня ехали в автобусах в масках

Злостных противников противоэпидемиологических мер не выявили.

С начала рейдов по соблюдению масочного режима в транспорте контролеры проверили почти 32,5 тысячи автобусов.



- Сегодня 97,4% пассажиров проверенных контролерами автобусов ехали в транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверены 32 438 автобусов. На пассажиров сотрудники полиции составили 37 протоколов за несоблюдение масочного режима, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.



В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.