Происшествия
сегодня, 17:37
В смерти липчанки, погибшей от удара током в Санкт-Петербурге, обвинили женщину-монтера
1 1253
Обходщица-монтер, якобы, не заметила провода, соприкасающиеся с ветками деревьев.
В январе этого года GOROD48 сообщал о трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге – студентка из Липецка задела оголенный провод на проспекте Обуховской обороны и получила смертельный разряд тока. Тело 24-летней жительницы Липецка Ульяны Шкрамады, приехавшей учиться в северную столицу в институте кино и телевидения, нашла ее соседка. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.
Как сообщает издание «Фонтанка», в итоге, в смерти девушки обвинена 57-летняя монтер-обходчица Елена Ушкова, которая, якобы, во время обхода территории не заметила, что провод соприкасался с ветками, которые при порыве ветра и оборвали его, что привело к гибели липчанки. Елене Ушковой предъявлено обвинение по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«Ленсвет», которому принадлежат электросети, свой вины не признает. Мать погибшей попыталась предъявить к организации иск, но он пока приостановлен в связи со следствием и появившейся обвиняемой.
57-летняя Елена Ушакова вины своей тоже не признает.
В журналистском расследовании «Фонтанки» говорится о том, что электросети в районе Санкт-Петербурга, где произошла трагедия, находится в крайне ветхом состоянии.
Фото: fontanka.ru
Как сообщает издание «Фонтанка», в итоге, в смерти девушки обвинена 57-летняя монтер-обходчица Елена Ушкова, которая, якобы, во время обхода территории не заметила, что провод соприкасался с ветками, которые при порыве ветра и оборвали его, что привело к гибели липчанки. Елене Ушковой предъявлено обвинение по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«Ленсвет», которому принадлежат электросети, свой вины не признает. Мать погибшей попыталась предъявить к организации иск, но он пока приостановлен в связи со следствием и появившейся обвиняемой.
57-летняя Елена Ушакова вины своей тоже не признает.
В журналистском расследовании «Фонтанки» говорится о том, что электросети в районе Санкт-Петербурга, где произошла трагедия, находится в крайне ветхом состоянии.
Фото: fontanka.ru
1 1253
Гость