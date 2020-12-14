Происшествия

сегодня, 17:37

В смерти липчанки, погибшей от удара током в Санкт-Петербурге, обвинили женщину-монтера

1 1253
#поражение током
В смерти липчанки, погибшей от удара током в Санкт-Петербурге, обвинили женщину-монтера

Обходщица-монтер, якобы, не заметила провода, соприкасающиеся с ветками деревьев.

В январе этого года GOROD48 сообщал о трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге – студентка из Липецка задела оголенный провод на проспекте Обуховской обороны и получила смертельный разряд тока. Тело 24-летней жительницы Липецка Ульяны Шкрамады, приехавшей учиться в северную столицу в институте кино и телевидения, нашла ее соседка. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности.

Как сообщает издание «Фонтанка», в итоге, в смерти девушки обвинена 57-летняя монтер-обходчица Елена Ушкова, которая, якобы, во время обхода территории не заметила, что провод соприкасался с ветками, которые при порыве ветра и оборвали его, что привело к гибели липчанки. Елене Ушковой предъявлено обвинение по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Ленсвет», которому принадлежат электросети, свой вины не признает. Мать погибшей попыталась предъявить к организации иск, но он пока приостановлен в связи со следствием и появившейся обвиняемой.

57-летняя Елена Ушакова вины своей тоже не признает. 

В журналистском расследовании «Фонтанки» говорится о том, что электросети в районе Санкт-Петербурга, где произошла трагедия, находится в крайне ветхом состоянии. 

Фото: fontanka.ru

1 1253
#поражение током

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

41 минуту назад
Это называется виноват стрелочник. А не пробовали городские сети проводить полугодовое опиливание деревьев? Сейчас у нас на тракторном множество что-то подобного. Но там частники и на них если что спишут.
ответить

Еще в рубрике

Вандалы испортили лестницу на бульваре Сорокина
#благоустройство
11
Вандалы испортили лестницу на бульваре Сорокина

сегодня, 17:15

Происшествия
Липчанина будут судить в Тамбовской области за кражу тринадцати велосипедов
#кража #велосипед
2
Липчанина будут судить в Тамбовской области за кражу тринадцати велосипедов

сегодня, 15:16

Происшествия
58-летний боксер убил приятеля ударом кулака, труп спрятал в овраге, а улики сжег в печи
#убийство
1
58-летний боксер убил приятеля ударом кулака, труп спрятал в овраге, а улики сжег в печи

сегодня, 13:49

Происшествия
В Липецкой области машина провалилась под лёд
#спасатели
21
В Липецкой области машина провалилась под лёд

сегодня, 12:10

Происшествия
В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина
#разбой #ограбление
6
В Ельце охранники задержали грабителей на выходе из ювелирного магазина

сегодня, 11:46

Происшествия
На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов
#ДТП
4
На сбегавшего от сотрудников ГИБДД водителя составили несколько протоколов

сегодня, 11:45

Происшествия