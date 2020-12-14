За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 7252 человека

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 7 по 13 декабря в нашем регионе было зарегистрировано 7252 случая ОРВИ. Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 5,8%. Расчетный эпидемический порог превышен на 9,1% (на предыдущей неделе – на 8,9%). Случаев гриппа не зарегистрировано. Всего 34 человека были госпитализированы с ОРВИ.



55,7% заболевших - это дети. Показатели ниже пороговых уровней в детских возрастных группах 0-6 лет, на уровне порога среди детей 7-14 лет, среди лиц старше 15 лет – превышают расчетный эпидпорог на 11,8%, что связано с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.



В Липецке зарегистрировано 4696 случаев ОРВИ (64,8% всех случаев по области). Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 7,5%, выше расчетного эпидпорога на 4,5%.



В Липецкой области прививками от гриппа охвачено более 55% населения области, вакцинировано более 635 тысяч человек.