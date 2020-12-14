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В Липецкой области ночью снег и до -10
15 декабря Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут с собой снег, местами сильный. 16 и 17 декабря осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов мороза, что около климатической нормы.
В Липецке облачно, умеренный снег, на дорогах снежные заносы. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.
День 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.