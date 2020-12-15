Фитнес-курорт для липчан: экскурсия по уникальной зоне отдыха

Первые гости уже посетили спортивный клуб в Романово. Корреспондент GOROD48 тоже побывала в новом центре здоровья и отдыха. Чем же ROMANOVO Sport & Spa так уникален и почему жизнь за городом стала еще привлекательнее?

Премиум и люкс, забота и комфорт, функциональность и эргономика. Эти словосочетания сразу приходят на ум, стоит переступить порог нового фитнес-клуба ROMANOVO Sport & Spa в спутнике Липецка - коттеджном поселке Романово.

Холл спортивного центра ни капельки не намекает на то, что ты находишься в спортивном центре: зона приема больше похожа на лобби отличного европейского отеля. И сервис в ROMANOVO Sport & Spa тоже на европейском уровне. В ROMANOVO Sport & Spa нет клубных карт. При оформлении членства в клубе вы получаете именной смарт-браслет. С его помощью вы можете посещать разные зоны клуба, безналично оплачивать дополнительные услуги. Следуя трендам ROMANOVO Sport & Spa, создали бесконтактный сервис: даже протеиновые коктейли здесь делает не бариста, а специальный автомат. Со своей задачей он справляется за 15 секунд! Такого оборудования в Липецке еще не видели.





И это не единственная уникальность ROMANOVO Sport & Spa. Инструкторы клуба не без гордости рассказывают о дорогостоящем оборудовании тренажерного зала. Специально для клиентов клуба все оборудование привезли из США. В залах установлены тренажеры фирм премиум-класса Hoist и Precor. Особенностью тренажеров Hoist является гармоничное сочетание эргономики, комфорта и безопасности занятия на них. Тренажеры настолько грамотно сконструированы, что не позволят даже новичку получить травму при занятиях. Например, не дают излишне нагрузить поясницу при проработке ягодиц. В тренажерном зале есть обширная кардиозона, где есть даже гребной концепт, имитирующий движение по воде.





В ROMANOVO Sport & Spa есть беговые дорожки с выходом в интернет. Гость клуба может создать свой профиль, ввести параметры, установить цель и отслеживать свой прогресс. Не обязательно каждый раз заниматься на одной и той же дорожке: компания-производитель объединила память всех своих тренажеров, и начать тренировку можно в ROMANOVO Sport & Spa, а продолжить, например, в Москве или Милане. Еще одна "фишка" беговых дорожек клуба - тренировки в реальных условиях. На сенсорном экране тренажера можно выбрать маршрут - от пробежки по берегу моря до марафона в Риме, включить его и начать свой забег. Скорость вы регулируете сами, а вот уклон будет зависеть от рельефа той местности, где стартовал ваш забег. Этот параметр можно отслеживать на экране. Также прямо на дорожке можно смотреть все, что найдете в Google. Соседи по залу друг другу не помешают - на каждой дорожке своя аудиосистема.





Не будет проблем и при занятиях на тренажерах: всем хватит и оборудования, и места - очередей на подходы тут точно не будет. Если вы поклонник функционального тренинга или кроссфита - добро пожаловать, есть все необходимое и даже немного больше. Зал групповых тренировок рассчитан на занятия в мини-группах и оборудован снаряжением для разных занятий - от гамаков для аэройоги до грифов и блинов для силового тренинга.

Уникальный по своей задаче электронный анализатор состава тела In Body Test, который обычно можно увидеть в арсенале топовых футбольных клубов и олимпийских сборных. Уникальный для фитнес-индустрии Липецка аппарат за пару мгновений оценит состояние организма, укажет на проблемные зоны, а потом сообщит о прогрессе в тренировках.





Отдельного внимания заслуживает дизайн помещений, ведь именно от оформления, от читаемых на уровне подсознания мелочей, зависит общее ощущение от визита. За дизайн можно смело поставить пятерку с плюсом: в залах для занятий грамотно спланировано освещение и есть мотивационные граффити, в зонах отдыха - настраивающие на релакс картины и чарующие лампы. Все детали интерьера и функциональность помещений продуманы до мелочей. В ROMANOVO Sport & Spa чувствуется, что в первую очередь здесь заботятся о комфорте своих гостей, ставят своей миссией подарить липчанам сервис самого высокого уровня и стать лучшим фитнес-клубом региона.





О фитнесе мы немного рассказали, а что же там с курортом? С отдыхом в ROMANOVO Sport & Spa, как и с фитнесом - очень интересно, оригинально и комфортно. Какой спортивный клуб в Липецке может похвастаться наличием соляной пещеры, бесплатной комнатой для малышей с фитнес-няней, тремя видами саун, искусственным солнцем, уникальным двойным бассейном с чашей под открытым небом? А вот ROMANOVO Sport & Spa может! Релакс в spa-зоне гостям гарантирован. Здесь установлены шезлонги для загара под специальными лампами, стимулирующими выработку в организме витамина D. Здесь есть уникальный для региона душ впечатлений: это кабина со струями разного направления и интенсивности, со специальной подсветкой и широким вариантом впечатлений - от тропического ливня до непредсказуемой атмосферы Майями.





В ROMANOVO Sport & Spa лето гармонично соседствует с зимой. Вот тут у нас сауны - привычная финская сухая, полезная для аллергиков фитосауна и турецкий хаммам, а рядом - чаша со снегом и зелень тропиков. Главный герой курортной зоны - комфортный двух зонный бассейн: она его чаша расположена внутри клуба, вторая - под открытым небом. Хочешь - плавай внутри, хочешь - через мини-шлюз отправляйся плавать в теплой воде под падающим снегом. Где в Липецке вы найдете такой вариант отдыха?





Первые гости уже побывали в клубе. Это, преимущественно, те, кто оформил членство еще в начале осени - жители коттеджного поселка. Кстати, для жителей Романово всегда есть эксклюзивные предложения и даже бесплатное членство. Возле клуба есть большая бесплатная парковка, так что здесь свои автомобили могут оставить гости из Липецка и пригорода. Из Липецка до фитнес-курорта всего 10-15 минут езды, а от близлежащих сел и поселков - и того меньше. И каждая минута пути с лихвой окупается комфортом и качеством в ROMANOVO Sport & Spa.

Пока, до официального открытия, ROMANOVO Sport & Spa ждет гостей с 09:00 до 21:00. По желанию обладателей членства график работы клуба может быть скорректирован. Потому что главное для ROMANOVO Sport & Spa - ответить на все запросы гостей и дать им сервис самого высокого качества.

Подробности о членстве в ROMANOVO Sport & Spa можно узнать в Instagram клуба и по телефону 37-09-09.

Спешите подарить себе лучшее.



PR

