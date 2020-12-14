Общество

19 минут назад

В Липецке собаки учат читать 40 детей

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#собака #животные
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В Липецке собаки учат читать 40 детей

Собаки выступают в роли идеального слушателя.

Липецкая областная общественная организация «Кинологический центр» реализует необычный проект, в котором собаки учат читать детей.

Как рассказала GOROD48 президент общественной организации Елена Мищенко, социальный проект «Желтая собака» реализуется за счёт средств президентского гранта с марта этого года, но из-за ограничений по коронавирусу на некоторое время он уходил в онлайн, а сейчас снова возобновился. А сама идея проекта уходит корнями ещё в 2014 год, когда кинологи стали принимать активное участие в реабилитации детей с ДЦП и другими заболеваниями — тогда появился проект «Прогулки с собаками».

Чтение с собаками, в которых животное выполняет роль идеального слушателя — он не засмеётся, не сделает замечание, позволяет детям преодолевать стеснение и оттачивать автоматизм.

Встречи с подопечными детьми — сейчас это около 40 детей в возрасте от 5 до 8 лет — как правило, проходят в отдельных кабинетах различных организаций: у каждого читающего ребёнка свой слушатель. Но иногда к детям приезжают и домой, в семьи. Например, в одной липецкой семье собака помогает ребёнку учиться не только читать, но и ходить.

В проекте по обучению детей чтению задействованы около 20 собак, причём многие из них и сами с интересной судьбой — речь идёт о собаках-отказниках, животных, попавших в сложную ситуацию.

Собаки учат читать детей не только в Липецке, но и в Усмани, Данкове и Ельце. Интересно, что профессиональными слушателями стали только собаки, аттестованные психологом. Каких-то особых литературных пристрастий у животных пока не замечено — все книги они слушают с удовольствием.

Фото - vk.com
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#собака #животные
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Комментарии (1)

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дед

9 минут назад
На фото это собаки,что ли???
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