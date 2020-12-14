В России
6 минут назад
На новогодние праздники в России не будут вводить жесткий карантин
Ранее ряд СМИ сообщали о такой вероятности и в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются вводить жесткий карантин на время новогодних каникул из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции по аналогии с западными странами, - передает РИА-Новости.
Некоторые страны вводят жесткий карантин на время новогодних праздников, в частности, Германия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в телеобращении, что в стране с 16 декабря по 10 января будет установлен самый жесткий локдаун за всю историю страны.
Ранее новые меры согласовали канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещается продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости.
На минувшей неделе канцлер Австрии Себастьян Курц также объявил о дополнительных карантинных мерах на Рождество и Новый год. Федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками.
Второго декабря национальный карантин завершился в Англии. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений.
Некоторые страны вводят жесткий карантин на время новогодних праздников, в частности, Германия. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в телеобращении, что в стране с 16 декабря по 10 января будет установлен самый жесткий локдаун за всю историю страны.
Ранее новые меры согласовали канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещается продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости.
На минувшей неделе канцлер Австрии Себастьян Курц также объявил о дополнительных карантинных мерах на Рождество и Новый год. Федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками.
Второго декабря национальный карантин завершился в Англии. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений.