Липецкая вечЁрка: в область доставлены 800 доз вакцины от COVID-19, холодные батареи, автомобиль провалился под лед

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что в регион поступили 800 доз вакцины от COVID-19, после пятничного ЧП с отключением отопления до сих пор не во всех многоэтажках есть тепло, и из провалившегося под лед автомобиля спасли двух человек.





— Насмешили так насмешили. Вакцинируют одного из почти двух тысяч. Вот это процент, — удивился комментатор малому количеству доз вакцины, поставленной в регион.



И традиционная статистика: за последние сутки от COVID-19 в Липецкой области



С утра в Липецке, по данным мэрии, было 27 многоэтажек, в которых



Новость набрала множество негативных комментариев, от замерзших граждан.



— За неподачу тепла в срок, штрафы УК и компенсацию гражданам, замерзающим в своих квартирах! — потребовал анонимный комментатор.



— А у нас стояки разморозились. Ремонт «Квадра» будет оплачивать? — спросила Липчанка



— Управляшек-то не надо винить, надо винить мэра, которая кричала в августе, что всё готово к отопительному сезону и «Квадру», которая весь Липецк одолела своими непомерными платежами и непрофессионализмом. Вывод: мэра в отставку, против руководства «Квадру» завести уголовное дело, — оставил злой комментарий еще один наш читатель.



А на улице, с говорящим названием, Морская, после повторной подачи тепла, забили фонтаны.



А у спасателей начались сезонные ЧП. В селе Казинка им удалось вытащить из провалившегося под лед автомобиля двух человек. Люди не пострадали. Как потом выяснилось,



— Только оттуда, машина там же уже подмерзла. Вы будете смеяться, но рядом ближе к другому берегу кульбиты вытворяют другие также на льду, но эти хоть посообразительнее, на русло не лезут, — написал Отец Василий.



Водители в последнее время все чаще попадают в новостные ленты. Накануне



— Один ноль в пользу водилы девятки. Зачем ментам «Шкоды» раздали, они «ВАЗ» догнать не могут, — возмутился Иван Иванович Палкин.



— Братва со стрелки возвращалась, — предположил Привет из 90-х.



— Стрелять надо было, очередной отмороженный опять гонять будет под наркотой, — посоветовала Конституция. Новость, которую ждали уже несколько недель: в Липецкую область доставлена партия вакцины от коронавируса . Завтра начнут прививать врачей и учителей. Списки в облздраве составили заранее.— Насмешили так насмешили. Вакцинируют одного из почти двух тысяч. Вот это процент, — удивился комментатор малому количеству доз вакцины, поставленной в регион.И традиционная статистика: за последние сутки от COVID-19 в Липецкой области умерли два человека . Официально зафиксировано 150 новых случаев заболевания.С утра в Липецке, по данным мэрии, было 27 многоэтажек, в которых наблюдались проблемы с теплом . Это дома трех управляющий компаний: «ЛУК», «Центральная-Л» и Спутник». Жилфонд этих управляющих компаний больше остальных пострадал от ремонтных работ на магистральном трубопроводе.Новость набрала множество негативных комментариев, от замерзших граждан.— За неподачу тепла в срок, штрафы УК и компенсацию гражданам, замерзающим в своих квартирах! — потребовал анонимный комментатор.— А у нас стояки разморозились. Ремонт «Квадра» будет оплачивать? — спросила Липчанка— Управляшек-то не надо винить, надо винить мэра, которая кричала в августе, что всё готово к отопительному сезону и «Квадру», которая весь Липецк одолела своими непомерными платежами и непрофессионализмом. Вывод: мэра в отставку, против руководства «Квадру» завести уголовное дело, — оставил злой комментарий еще один наш читатель.А на улице, с говорящим названием, Морская, после повторной подачи тепла, забили фонтаны. Видео с фонтанами читатели прислали GOROD48 . В липецком филиала компании «Квадра» собственникам предложили составить соответствующие акты.А у спасателей начались сезонные ЧП. В селе Казинка им удалось вытащить из провалившегося под лед автомобиля двух человек. Люди не пострадали. Как потом выяснилось, граждане хотели срезать дорогу , чтобы побыстрее добраться до работы. Не получилось. Машину им придется выуживать самостоятельно.— Только оттуда, машина там же уже подмерзла. Вы будете смеяться, но рядом ближе к другому берегу кульбиты вытворяют другие также на льду, но эти хоть посообразительнее, на русло не лезут, — написал Отец Василий.Водители в последнее время все чаще попадают в новостные ленты. Накануне камера видеонаблюдения записала погоню полицейских за вишневой «девяткой». Проехав несколько улиц, водитель бросил автомобиль и убежал. Стражи порядка были настойчивы и выяснили, кто был за рулем. По фактам нарушений, совершенных водителем, возбуждены сразу несколько административных дел. Читатели особенно старались комментируя эту новость.— Один ноль в пользу водилы девятки. Зачем ментам «Шкоды» раздали, они «ВАЗ» догнать не могут, — возмутился Иван Иванович Палкин.— Братва со стрелки возвращалась, — предположил Привет из 90-х.— Стрелять надо было, очередной отмороженный опять гонять будет под наркотой, — посоветовала Конституция.