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Липецкая вечЁрка: в область доставлены 800 доз вакцины от COVID-19, холодные батареи, автомобиль провалился под лед
Сегодня, 14 декабря, стало известно, что в регион поступили 800 доз вакцины от COVID-19, после пятничного ЧП с отключением отопления до сих пор не во всех многоэтажках есть тепло, и из провалившегося под лед автомобиля спасли двух человек.
— Насмешили так насмешили. Вакцинируют одного из почти двух тысяч. Вот это процент, — удивился комментатор малому количеству доз вакцины, поставленной в регион.
И традиционная статистика: за последние сутки от COVID-19 в Липецкой области умерли два человека. Официально зафиксировано 150 новых случаев заболевания.
С утра в Липецке, по данным мэрии, было 27 многоэтажек, в которых наблюдались проблемы с теплом. Это дома трех управляющий компаний: «ЛУК», «Центральная-Л» и Спутник». Жилфонд этих управляющих компаний больше остальных пострадал от ремонтных работ на магистральном трубопроводе.
Новость набрала множество негативных комментариев, от замерзших граждан.
— За неподачу тепла в срок, штрафы УК и компенсацию гражданам, замерзающим в своих квартирах! — потребовал анонимный комментатор.
— А у нас стояки разморозились. Ремонт «Квадра» будет оплачивать? — спросила Липчанка
— Управляшек-то не надо винить, надо винить мэра, которая кричала в августе, что всё готово к отопительному сезону и «Квадру», которая весь Липецк одолела своими непомерными платежами и непрофессионализмом. Вывод: мэра в отставку, против руководства «Квадру» завести уголовное дело, — оставил злой комментарий еще один наш читатель.
А на улице, с говорящим названием, Морская, после повторной подачи тепла, забили фонтаны. Видео с фонтанами читатели прислали GOROD48. В липецком филиала компании «Квадра» собственникам предложили составить соответствующие акты.
А у спасателей начались сезонные ЧП. В селе Казинка им удалось вытащить из провалившегося под лед автомобиля двух человек. Люди не пострадали. Как потом выяснилось, граждане хотели срезать дорогу, чтобы побыстрее добраться до работы. Не получилось. Машину им придется выуживать самостоятельно.
— Только оттуда, машина там же уже подмерзла. Вы будете смеяться, но рядом ближе к другому берегу кульбиты вытворяют другие также на льду, но эти хоть посообразительнее, на русло не лезут, — написал Отец Василий.
Водители в последнее время все чаще попадают в новостные ленты. Накануне камера видеонаблюдения записала погоню полицейских за вишневой «девяткой». Проехав несколько улиц, водитель бросил автомобиль и убежал. Стражи порядка были настойчивы и выяснили, кто был за рулем. По фактам нарушений, совершенных водителем, возбуждены сразу несколько административных дел. Читатели особенно старались комментируя эту новость.
— Один ноль в пользу водилы девятки. Зачем ментам «Шкоды» раздали, они «ВАЗ» догнать не могут, — возмутился Иван Иванович Палкин.
— Братва со стрелки возвращалась, — предположил Привет из 90-х.
— Стрелять надо было, очередной отмороженный опять гонять будет под наркотой, — посоветовала Конституция.
М.Е.Салтыков-Щедрин