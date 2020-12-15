Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 15 декабря. В Липецке сегодня дома останутся ученики 37 классов. Во вторник включат огоньки на всех-всех елочках. Липчане теперь могут оформлять электронные больничные.

В Липецке сегодня ожидается, наконец-то, снежная погода. Температура днем составит от 2 до 4 градусов мороза. 15 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.Зима торжествует, а дорожникам все нет отдыха. Проезды в Липецке сейчас латают литым асфальтом. На этой неделе проведут ямочный ремонт на участках улиц Интернациональной, Звёздной, на проезде между улицами Папина и Яна Берзина. Водители, будьте внимательны!Екатерина и Амид поделились своим рецептом новогодней закуски: все просто, вкусно и эффектно. Берите на заметку!Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Мэрия Липецка обещала открыть движение по улице Баумана в середине декабря. Смотрим на календарь – как раз середина месяца. Откроют ли проезд с участка реконструкции на шоссе и площадь Заводскую – вторник покажет. Впрочем, местные автомобилисты уже обкатали улицу.На дистанционку в Липецке закрыты 37 классов в 19 школах. Все дети продолжают получать знания дистанционно. В целом по Липецку острыми респираторными инфекциями заболели 3 964 (6,9%) школьника и 6% педагогов - 182 человека.15 декабря – последний срок для монтажа и включения всей городской новогодней иллюминации. 2021 год город будет встречать в компании 27 праздничных елочек. Среди них – и Народные елки. Это новогодние деревья, которые липчане украшают handmade-игрушками.Уже вступили в силу новые правила оформления больничного. Теперь его можно получить в электронном виде наряду с бумажным носителем. При угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций. Помимо этого, выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи.До 16 декабря организаторы ведут прием заявок на молодежный фестиваль художественной самодеятельности «Студенческая весна - 2020». В этом году тема фестиваля – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. К участию в «Студенческой весне-2020» приглашают всех студентов от 16 до 25 лет. Организаторы принимают как индивидуальные заявки, так и коллективные. В этом году фестиваль пройдет онлайн. Для участия в фестивале нужно отправить ролик, снятый в период с сентября 2019 до декабря 2020 года. Победителей объявят на гала-концерте, который состоится в онлайне 19 декабря.Если вы еще не успели посетить экспозицию в «Буксире» - поторопитесь, сегодня последний день работы выставки.Продолжаем создавать новогоднее настроение. Сегодня расскажем вам о старых, добрых и хороших, иностранных фильмах. Пусть они черно-белые, но это не умаляет той праздничной атмосферы, которую они дарят.«Магазинчик за углом» (1940, 0+). «Матюшек и Ко.» - магазин подарков и сувениров на углу. В штате есть сотрудник - Альфред Кралик, симпатичный молодой человек, который влюблен в девушку, которую он никогда не видел, и даже не знает имени: их «роман» завязался через почтовый ящик, по переписке. Режиссёр Эрнст Любич хотел снять картину без гламура. Даже готовое платье, которое исполнительница главной роли купила для съёмок за $1,98, он распорядился какое-то время подержать на солнце, чтобы ткань выцвела, а затем приказал несколько изменить покрой, чтобы платье сидело на актрисе как можно хуже.«Чудо на 34-й улице» (1947, 0+). Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который был должен играть Санта Клауса, обнаружен в стельку пьяным. Режиссер парада, Дорис Уокер, уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты. После успеха парада Крингл получает работу в магазине. Однако, когда менеджер магазина мистер Шеллхаммер говорит, чтобы Крис пытался продать детям залежавшиеся игрушки, тот приходит в негодование. Вместо этого он отсылает детей в другой магазин, принадлежащий их конкуренту, мистеру Гимблу. Это провоцирует большие неприятности.«Эта замечательная жизнь» (1947, 12+). Лента входит в Топ-100 величайших американских фильмов. Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него проблемами. Он нуждается в помощи ангела-хранителя. Ангел находит единственно правильное решение – показать Джорджу мир, в котором тот не существует.