Общество

сегодня, 15:39

«Мандарин Party» на Европе Плюс Липецк!

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#Европа Плюс
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«Мандарин Party» на Европе Плюс Липецк!

Не жди подарков от Деда Мороза - жди их от Европы Плюс!

Этой зимой будет еще больше мандаринов и крутых подарков!

Ежедневно с 14 по 27 декабря 2020 года слушай программу «Липецк Online» в 13:00 на Европе Плюс, дозвонись по номеру 23-0000 после сигнала ведущего и участвуй в праздничной игре «Мандарин Party»!

Игрок, который первым дозвонился в эфир получает гарантированный запас мандаринов к Новому году! Если участник решает продолжить игру, он получает возможность увеличить количество мандаринов, а также выиграть вкусный подарок от сети FARFOR. Но с каждым новым шагом все выше шанс услышать вместо новых килограммов мандаринов фразу «Ооо нет!» и проиграть. После каждого игрового шага озвучивается обновлённый вес мандаринов или название иного подарка. Подсказка о том, на каком шаге нужно остановиться и на каком шаге находится подарок, размещается в макете-подсказке в социальных сетях Европы Плюс Липецк.

Для лиц старше 12 лет (12+)

Спонсор игры: FARFOR - японская и европейская кухня с доставкой.
ИП Романовский Раймонд  Леонидович  ОГРН 318482700022826

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277
#Европа Плюс
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