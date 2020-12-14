В Липецкой области сахар и подсолнечное масло подорожали за месяц на 11%

Инфляция в ноябре составила в Липецкой области 1,1%, а в целом с начала года – 5,2%.

Заметнее всего в ноябре выросли цены на продовольственные товары – на 1,8%, а в целом с начала года на 6,1%. В этой группе товаров подешевели на 1-3% свинина, рис, пшено. В то же время заметно выросли цены на сахар, яйца, подсолнечное масло – на 11-12%, хлеб и хлебобулочные изделия, овсяные хлопья «Геркулес» – на 7%, плодовоовощную продукцию – в целом на 6% (в том числе на овощи – на 18%, картофель – на 5%, фрукты и цитрусовые – на 0,5%). Гречневая крупа подорожала на 3%, маргарин, майонез, мясо птицы, рыбопродукты – на 2%, колбасные изделия, мука, молоко и молочная продукция, безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты на 1%. Общественное питание стало дороже в целом на 2%.



Непродовольственные товары подорожали за месяц в среднем на 0,6%, за 11 месяцев – на 5,4%. Среди непродовольственных товаров в ноябре повысились цены на меха и меховые изделия – на 4%, ювелирные изделия – на 3%, мебель – на 2%. Подорожали также легковые автомобили, медикаменты, спички, металлическая посуда, бытовые холодильники, табачные изделия, предметы садоводства, бельевой трикотаж, бумажно-беловые товары, персональные компьютеры, инструменты и оборудование, ковры, моющие и чистящие средства – на 1%, обувь, одежда и белье – на 0,5%.



Цены и тарифы на услуги увеличились в ноябре на 0,7%, а по сравнению с концом декабря 2019 года – на 3,5%. Здесь на 16% увеличилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО). Стоимость проезда в городском автобусе и трамвае выросла на 10%, стоимость в междугороднем автобусе, проживания в гостинице – на 6%, плата за дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом – на 4%, ритуальные услуги – на 2%, стоимость отдельных видов стоматологических услуг – на 0,5-1%. Вместе с тем стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования стала дешевле на 3%, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – на 4%, сообщает «Липецкстат».

