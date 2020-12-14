Общество
43 минуты назад
Несмотря на милое личко… 1,3% липчанок потребляют алкоголь сверх нормы
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Больше липчанок в Черноземье пьют только белгородки
Как сообщает News.ru, основываясь на данных Росстата, Наибольшая доля женщин, потребляющих алкоголь более установленной нормы, свыше 84 граммов в неделю в пересчёте на этанол, отмечается в Еврейской автономной области (9,3%). За ней следуют Чукотский автономный округ (8,8%) и Архангельская область (6,1%). Среди «лидеров» также — Хабаровский край (6%) и Мурманская область (4,8%).
В Ингушетии (0%), Кабардино-Балкарии (0,1%), Калужской (0,2%) и Тамбовской (0,3%) областях, Северной Осетии (0,3%).
В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин. Их доля в числе употребляющих слишком много спиртного россиян составляет 24,7%.
Сверх нормы пьют спиртное 1,3% липчанок, то второй показатель по Черноземью. Первое место занимают жительницы Белгородской области – 1,5%. Курянки отстают от липчанок ненамного – 1,2%
Жительницы Тамбовской области самые трезвые, там пьют сверх нормы только 0,3% женщин. Воронежских дам потребляют сверх норматива - 0,6%, жительниц Орловской области -0,4%.
Фото: hergamut.com
В Ингушетии (0%), Кабардино-Балкарии (0,1%), Калужской (0,2%) и Тамбовской (0,3%) областях, Северной Осетии (0,3%).
В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин. Их доля в числе употребляющих слишком много спиртного россиян составляет 24,7%.
Сверх нормы пьют спиртное 1,3% липчанок, то второй показатель по Черноземью. Первое место занимают жительницы Белгородской области – 1,5%. Курянки отстают от липчанок ненамного – 1,2%
Жительницы Тамбовской области самые трезвые, там пьют сверх нормы только 0,3% женщин. Воронежских дам потребляют сверх норматива - 0,6%, жительниц Орловской области -0,4%.
Фото: hergamut.com
8 613
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