Общество

43 минуты назад

Несмотря на милое личко… 1,3% липчанок потребляют алкоголь сверх нормы

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#алкоголизм #статистика
Несмотря на милое личко… 1,3% липчанок потребляют алкоголь сверх нормы

Больше липчанок в Черноземье пьют только белгородки 

Как сообщает News.ru, основываясь на данных Росстата, Наибольшая доля женщин, потребляющих алкоголь более установленной нормы, свыше 84 граммов в неделю в пересчёте на этанол, отмечается в Еврейской автономной области (9,3%). За ней следуют Чукотский автономный округ (8,8%) и Архангельская область (6,1%). Среди «лидеров» также — Хабаровский край (6%) и Мурманская область (4,8%).

В Ингушетии (0%), Кабардино-Балкарии (0,1%), Калужской (0,2%) и Тамбовской (0,3%) областях, Северной Осетии (0,3%).
В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин. Их доля в числе употребляющих слишком много спиртного россиян составляет 24,7%.

Сверх нормы пьют спиртное 1,3% липчанок, то второй показатель по Черноземью. Первое место занимают жительницы Белгородской области – 1,5%. Курянки отстают от липчанок ненамного – 1,2%

Жительницы Тамбовской области самые трезвые, там пьют сверх нормы только 0,3% женщин. Воронежских дам потребляют сверх норматива - 0,6%,  жительниц Орловской области -0,4%.

Фото: hergamut.com


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#алкоголизм #статистика

Комментарии (8)

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А как,

4 минуты назад
собрали эту статистику? Кто-то ходил по барам, ресторанам и по "синим" дворовым сборищам и считал там кто, сколько и какой крепости пьет? Хммм...
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Алкан с ЛТЗ

13 минут назад
Милая Оксана, Ну ты зая...
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Алкан с ЛТЗ

14 минут назад
Наши лапочки!
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60+

20 минут назад
Такая краля воткнет нож не поморщится !
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SS

20 минут назад
Пьют, значит есть на что! Тамбовские женщины более привычны к самогону. Оно и правильно - это более качественный алкогольный напиток.
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Милая Оксана

22 минуты назад
Курить я буду но, пить не брошу!
ответить

111

24 минуты назад
В Херсоне и Лиссабоне девчонки то- же злоупотребляют
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