Культура

сегодня, 14:17

Липецкий фестиваль признали лучшим городским уличным представлением

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#туризм
Липецкий фестиваль признали лучшим городским уличным представлением

Сразу несколько липецких туристических проектов получили высокую оценку премии в сфере туризма.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, финал премии Russian Event Awards-2020 прошел в Екатеринбурге. В этом году для участия было заявлено 390 проектов из 59 регионов России.

В число победителей попали проекты Липецкой области. Театрально-литературный фестиваль «Толстовская осень» завоевал первое место в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал (население до 100 000)». Ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце» - 3 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 000)», фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» - 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», Липецкий международный стальной марафон 2019 – отмечен специальным дипломом «За креативный подход к проведению спортивного события» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
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#туризм

Комментарии (2)

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41 минуту назад
Кстати указывайте что помимо 1 места в каждой категории а из было 200, были еще и гран при, так что Толстовская осень не первое, а первое после гран при
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я впервые слышу

сегодня, 14:25
Про толстовскую осень
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