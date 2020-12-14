Липецкий фестиваль признали лучшим городским уличным представлением

Сразу несколько липецких туристических проектов получили высокую оценку премии в сфере туризма.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, финал премии Russian Event Awards-2020 прошел в Екатеринбурге. В этом году для участия было заявлено 390 проектов из 59 регионов России.



В число победителей попали проекты Липецкой области. Театрально-литературный фестиваль «Толстовская осень» завоевал первое место в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал (население до 100 000)». Ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце» - 3 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 000)», фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» - 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности», Липецкий международный стальной марафон 2019 – отмечен специальным дипломом «За креативный подход к проведению спортивного события» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».



Премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.

