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вчера, 23:22

Германия вводят самый жесткий локдаун

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#коронавирус #Германия #локдаун

В стране с 16 декабря закроются все учреждения и предприятия, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик и зоомагазинов.

С 16 декабря в Германии вводится самый жесткий локдаун за всю историю страны, - передает РИА-Новости.

"Дорогие граждане, мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии. Ситуация ужасная. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля - мы не можем избежать радикальных мер", - заявил в телеобращении президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, празднование Рождества и нового 2021 года пройдет иначе, чем надеялись власти, наступающие недели "станут для многих людей обременительным временем". 

"Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть еще одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнется сразу после Нового года. Я уверен, что ответственность, которую мы сейчас проявляем, бремя, которое мы будем нести сейчас и в течение некоторого времени, не напрасно. Оно приближает нас к концу пандемии", - заявил глава государства.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.
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#коронавирус #Германия #локдаун

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